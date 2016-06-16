台湾热股：汉微科盘初涨停，稍早宣布其将并入ASML未来并下市

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
路透台北6月16日 - 台湾上柜高价股汉微科 周四盘初涨停。该公司盘前宣布，董事会已通过将并入ASML HOLDING旗下，成为百分之百的子公司，未来并将下市(柜)。
汉微科宣布，拟与ASML Holding N.V.签署Share Swap Agreement并进行股份转换，成为ASML Holding N.V.（或其指定之子公司）百分之百持股之子公司。
该公司并表示，此转换案须经股东会决议并取得相关主管机关之核准后，终止股份柜台买卖；在股东会决议通过股份转换案后，拟向金融监督管理委员会申请停止公开发行。
本地时间0904，该股涨停报1,330台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62