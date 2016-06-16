台湾热股：汉微科盘初涨停，稍早宣布其将并入ASML未来并下市

路透台北6月16日 - 台湾上柜高价股汉微科 周四盘初涨停。该公司盘前宣布，董事会已通过将并入ASML HOLDING旗下，成为百分之百的子公司，未来并将下市(柜)。

汉微科宣布，拟与ASML Holding N.V.签署Share Swap Agreement并进行股份转换，成为ASML Holding N.V.（或其指定之子公司）百分之百持股之子公司。

该公司并表示，此转换案须经股东会决议并取得相关主管机关之核准后，终止股份柜台买卖；在股东会决议通过股份转换案后，拟向金融监督管理委员会申请停止公开发行。