《香港报摘》--其他报纸重要消息6月16日

**明报**

--近日索罗斯沽空中国的传言再起，渣打集团 行政总裁温拓思撰文指，中国的确面临艰巨的短期挑战，面临经济转型的挑战。但他认为，中国政策制定者了解风险所在，“现在不是沽空中国的时候”。

**星岛日报**

--阿里巴巴 公布成立“阿里巴巴大文娱板块”以整合阿里影业 、合一集团（优酷土豆）、阿里音乐及阿里体育等文化娱乐业务。

--就《纽约邮报》报导指Viacom主席之女Shari Redstone最近就出售派拉蒙电影（Paramount Pictures）一事曾在上周与马云接触，阿里巴巴发言人澄清，公司并非有意投资派拉蒙电影。

**苹果日报**

--冠君产业信托 副行政总裁兼投资总监王家琦称，公司旗下中环甲级写字楼花旗银行广场、及其中一座大楼花旗银行大厦将分别改名为花园道三号与冠君大厦，并改变租户结构，是因为留意到银行业走势改变，故将以往银行租客占整体达六至七成，降到现时仅四成。

**东方日报**

--消息指，香港上海滙丰银行于下周宣布推出由客货车改装而成的流动分行，为偏远地区居民提供基本分行柜台服务，是继渣打香港后，第二间本地银行推出流动分行。

**文汇报**

--香港迪士尼乐园最近积极调整战略布局，从以往面向内地一线城市，转为重点耕耘广东市场，将珠三角8市（深圳、广州、东莞、佛山、中山、珠海、江门、惠州）纳入核心市场，并增加二线城市的销售网覆盖及渗透率。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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