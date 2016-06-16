《香港报摘》--其他报纸重要消息6月16日

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
**明报**
--近日索罗斯沽空中国的传言再起，渣打集团 行政总裁温拓思撰文指，中国的确面临艰巨的短期挑战，面临经济转型的挑战。但他认为，中国政策制定者了解风险所在，“现在不是沽空中国的时候”。
**星岛日报**
--阿里巴巴 公布成立“阿里巴巴大文娱板块”以整合阿里影业 、合一集团（优酷土豆）、阿里音乐及阿里体育等文化娱乐业务。
--就《纽约邮报》报导指Viacom主席之女Shari Redstone最近就出售派拉蒙电影（Paramount Pictures）一事曾在上周与马云接触，阿里巴巴发言人澄清，公司并非有意投资派拉蒙电影。
**苹果日报**
--冠君产业信托 副行政总裁兼投资总监王家琦称，公司旗下中环甲级写字楼花旗银行广场、及其中一座大楼花旗银行大厦将分别改名为花园道三号与冠君大厦，并改变租户结构，是因为留意到银行业走势改变，故将以往银行租客占整体达六至七成，降到现时仅四成。
**东方日报**
--消息指，香港上海滙丰银行于下周宣布推出由客货车改装而成的流动分行，为偏远地区居民提供基本分行柜台服务，是继渣打香港后，第二间本地银行推出流动分行。
**文汇报**
--香港迪士尼乐园最近积极调整战略布局，从以往面向内地一线城市，转为重点耕耘广东市场，将珠三角8市（深圳、广州、东莞、佛山、中山、珠海、江门、惠州）纳入核心市场，并增加二线城市的销售网覆盖及渗透率。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62