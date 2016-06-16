港报社评：监管落到实处，禁绝美容乱象--文汇报6月16日

消委会检视本港30多间有提供 「 水光枪 」 服务的美容中心网页，发现有三分之二由非注册医生主理，而且部分针剂的安全性成疑，整个注射程序风险重重。本港的医疗美容服务并非无条例监管，业界违规乱象屡禁不绝，归根结底还是因为相关政府部门的恒常监管工作没有落到实处，往往是在问题曝光之后，才后知后觉地着手整治。这种被动的执法监管，无法令法例发挥预期的功效，无法保障广大消费者的切身权益和生命安全。有关部门必须消除「懒政」习气，对所有与市民生活息息相关的行业，依照既有法例，加大巡察和执法检控力度，对违规业者作出阻吓性的处罚，让他们自觉遵守行业守则和相关法律，维护香港良好的市场秩序。

「水光枪」是一种利用电脑操作仪器，以多个微细的针头，将透明质酸或其他针剂注射到皮下真皮层，达至不同美容效果的美容程序，近年受到不少爱美人士青睐。根据2013年政府私营医疗机构规管检讨督导委员会出具的「区分医学程序及美容服务工作小组」报告，类似「水光枪」这类涉及皮肤穿刺的高风险疗程，被纳入了「医疗程序」范畴，必须由注册医生执行，否则可被控无牌行医。但消委会检视本港30多间有提供 「 水光枪 」 服务的美容中心网页，发现只有 10 间有清楚说明「水光枪」程序会由注册医生负责，个别称由「治疗师」主理，部分则未有具体说明。而且，不同机构提供的「水光枪」针剂品质或有参差，不仅胡乱混合成分，更有可能产生不良反应，对消费者健康构成风险。

随着市场竞争加剧，业界为争夺市场各出奇谋，不良销售手法也层出不穷。然而，政府相关监管部门的恒常监察工作严重不到位，没有发挥监察机制防患于未然或查缺补漏的预期功能，令相关条例沦为「无牙老虎」。相关部门还常常是问题曝光后，才姗姗来迟地作出跟进，这种「事后诸葛亮」式的做法，其实是一种不尽职甚至失职，难免被公众诟病。这种问题，不仅存在于美容行业的监管，在零售、健身、旅游等多个行业的监管中也同样存在。诚然，负责执法监管的相关部门，可能受制于人手和资源，无法面面俱到； 但作为监管执法者，始终应该最大限度地利用既有资源，充分发挥主观能动性，尽一切努力把日常监管工作做到位。

另外，自此前发生DR医学美容集团死亡事件后，2012年政府虽然成立私营医疗机构规管检讨督导委员会，研究区分医疗及美容，并呈交报告，但至今仍缺乏专门规管医学美容的法例，《医生注册条例》及《牙医注册条例》只是监管注册医生，在检控时恐怕会引起法律上的争议。当局应参考外国经验，及早完善规管医学美容的专门法例，实现立法与执法并重，并加大对不良现象的检控力度，以达到有效监管的目标。

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