港报社评：港迪士尼迎战难靠单打独斗--星岛日报6月16日

耗资近四百亿元的上海迪士尼乐园今天正式开幕。面对这个强大竞争对手，本港迪士尼早已作出相应部署，这不但牵涉到个别乐园的收入，还影响到本港整体旅游业的发展和收益。

中国成为美国以外唯一拥有两个迪士尼乐园的国家，这一阵子大家纷纷就港沪两地迪士尼作出各方面的比较。最明显的不同，是在全球六个迪士尼乐园中，香港面积最小，上海最大，连中心大街都全球最长，童话城堡全球最高。

有人比较两个乐园的入场费，平日上海较便宜，节假日则上海较贵。上海三小时交通生活圈内居住了三亿三千万人，广东报章则计算过珠三角居民来香港迪士尼会较为省时省钱。不过，以前香港吸引全中国的人来迪士尼游玩，大家现在多了上海作为选择，香港迪士尼难免要面对客量摊薄流失。

更加残酷的现实是：香港迪士尼旧，上海迪士尼新，还有八成设施是全球独家。不少来过香港迪士尼玩的内地人，恐怕会放弃旧地重游，而走去尝新鲜，这现象在上海迪士尼开幕初期会特别明显。 面对上海挑战，本港迪士尼推出全新的《星球大战》主题园区，规模全亚洲最大，又有三项全亚洲独有的项目，一新耳目之外，亦吸引本港和全国「星迷」捧场，今年底又会推出「铁甲奇侠飞行之旅」。而上海迪士尼放弃了「小小世界」等传统「招牌」项目，本港仍然有上海所无的特色。

上海迪士尼标榜中国特色，以普通话演出的《狮子王》音乐剧，还找来「美猴王」孙悟空客串。比较起来，香港迪士尼就显得较为「国际化」，更加能够令印度和东南亚旅客感到宾至如归，这些地方的中产家庭近年迅速增长，可以成为内地和本地客以外的重要客源，连东京迪士尼乐园都在打他们的主意。

港沪迪士尼的长远发展，视乎各自的吸引力。港府已经预留地皮用作扩建迪士尼，增加游乐和款待设施，而日后港珠澳大桥通车，将方便大量珠三角旅客经东涌来迪士尼，关键是要搞好交通配套。毕竟，内地推算到二○二○年有一亿中产人口，大有能力「养起」两个迪士尼。

搞好香港迪士尼，并非只为在港沪比并中争一口气，而是希望以迪士尼作为磁石吸客游港，这需要本港，尤其是大屿山搞好更多旅游软硬件配套，增设与迪士尼相得益彰的景点。

实际上，上海迪士尼未开幕，本港迪士尼去年已经因为内地来客大减而转盈为亏，部分因素，例如港元升值、内地人对香港印象转差、担心来港买气受等，并非迪士尼本身能够控制，这需要旅游业界甚至整体社会作出改善。

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