港报社评：政府引入优质的士，另辟蹊径改善服务--明报6月16日

政府拟引入优质的士，改善的士服务，初步而言值得深入探讨。由于现行的士体制，利益关系错综复杂，难以在体制内除弊革新，若优质的士服务行之得当，或可兼收带动改善整体的士服务之效。优质的士营运之后，政府须掌握最终权力，避免出现另类的士霸权的局面。另外，初步所见，的士业界对优质的士大多取态消极负面，因为日后优质的士与普通的士存在竞争关系，业界担心营运受影响；如此反弹可以理解，这是政府需要处理好的状况。

去年大概这个时候，Uber登陆本港。这种以手机应用程式营运的出租车，虽然收费较高，由于车辆舒适清洁、司机穿着制服并服务到家、以客为尊等，很快获得不少市民认同支持。Uber迅速获市民受落，固然与营运模式有关，最主要还是的士业服务水平低劣：车厢不乾净、司机无礼貌、绕路拒载以至滥收车资等；Uber的出现，进一步对照出市民不满的士服务而已。当时，的士业界为维护利益，向政府施压，要求取缔Uber，而政府采取多次「放蛇」拘捕行动之后，Uber营运昙花一现。的士业界排除了一个竞争对手，但是不等于赢得市民的支持。

即使如此，当时的士业界亦有警醒，知道必须自我提升，改善服务，否则最终还是会被市民唾弃。的士业团体成立新组织，推出召唤的士服务的手机应用程式，亦有营办商透过「包车」形式提供的士服务，还构思与当局商讨培训的士司机等。另外，他们向政府提出诉求，包括开放用豪华车辆营办的士服务，而收费则相应提高。总之，当时的士业界把握机会，基本上沿用Uber的营运方式，期望在现行的士模式谋求改革，然后争取增加收费。现在政府提出的优质的士构想，绕过现行模式，难怪部分的士业者认为中了空宝，纷纷表示不满。

现行的士模式，政府批出约1.8万牌照，全部属于永久性质，并无附带条款规管服务欠佳的司机或车主。另外，现行的士牌照由9000名牌主持有，车主与司机一般并无雇佣关系，服务质素好坏依赖个人意愿或表现，因而质素参差。事实上，历来的士业营运，持份者不仅限于车主和司机，实际上包括车行、车主、打理人、外判承办人、司机、电召的士台以至维修商等，利益关系错综复杂；若在现行模式推行优质的士，能否凝聚共识，是一大疑问。政府另辟蹊径谋求改善服务，适应市场期望和需求，做法恰当。事实上的士业经Uber冲击之后，已经致力提升服务质素，若优质的士营运顺利，竞争增加之后，应该可以带动普通的士进一步改善服务。 政府构思优质的士以专营权方式营运，规定营办商雇用司机，收费水平高于普通的士，专营权条款列明罚则，若营办商提供的服务未达标，政府可施予处罚。目前其他以专营权方式营运的交通工具，例如巴士，政府有一定规管权力，巴士公司提供的服务虽然仍有可议之处，总的而言不至于太离谱，日后政府规管优质的士，只要罚则清晰明确，严予执行，相信可确保服务达到应有水平。

此外，政府建议批出3个专营权，为期4至6年，每个专营权约管理150至200辆优质的士。有关年期限制，相信政府已有避免出现永续牌照的考虑，不过，按管理车队的规模，一般的士业者难以沾手，专营权可能多为实力庞大营办商夺得，届时会否变相成为另类垄断，值得注意。政府就招标条款，若让更多人或团体有机会竞逐，或可避免出现寡头垄断情况。

虽然说优质的士与普通的士客源不同，但是没有优质的士，市民只有搭乘普通的士，因此若说优质的士对普通的士经营无影响，不符合事实。基于此，的士业界对政府的建议，初步反应并不支持，取态激进者声言采取行动，包括驾车包围政府总部等。按情况看来，政府与业界的分歧很大，以的士业界过去就一些抗争表现，出现什么场面也较难预估。不过，的士业界应该认识到日后普通的士车资较低，有价格优势，只要革除弊端，重拾市民支持，则普通的士与优质的士的竞争最终谁胜谁负，仍是未知数。现阶段政府只能以实际数据，解说日后两种的士都在平等情况下竞争，以争取化解分歧。无论如何，政府基于符合市民期望和利益，应该坚持引入优质的士，以达至改善的士服务的目的。

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