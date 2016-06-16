国际油市：原油期货走低，受美国库存报告和英国退欧疑虑打压

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，但降幅远小于预期，汽油库存大幅减少。
美国原油库存减少93.3万桶，至5.3154亿桶，降幅不及市场预估的减少226万桶的一半。
美联储周三暗示，尽管增长预期下降，但仍计划今年升息两次。 该消息也打击油市。
现在距离英国脱欧公投还有一周时间，油市和其他市场也密切关注民调变化。越来越多的民调显示，支持英国脱离欧盟的占多数。
许多分析师称，英国若脱欧，将导致整个欧洲陷入衰退，并降低石油需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 王丽鑫/张若琪)
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特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62