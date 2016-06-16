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货币新闻 | 2016年 6月 16日 星期四 09:15 BJT

国际油市：原油期货走低，受美国库存报告和英国退欧疑虑打压

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存减少，但降幅远小于预期，汽油库存大幅减少。

美国原油库存减少93.3万桶，至5.3154亿桶，降幅不及市场预估的减少226万桶的一半。

美联储周三暗示，尽管增长预期下降，但仍计划今年升息两次。 该消息也打击油市。

现在距离英国脱欧公投还有一周时间，油市和其他市场也密切关注民调变化。越来越多的民调显示，支持英国脱离欧盟的占多数。

许多分析师称，英国若脱欧，将导致整个欧洲陷入衰退，并降低石油需求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 王丽鑫/张若琪)

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