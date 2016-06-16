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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 09:12 BJT

****《港报快速浏览》--6月16日报摘及社评****

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   -----------------------------报纸摘要------------------------------------
   《香港报摘》--信报                                                    
   《香港报摘》--经济日报                                                
   《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
                                                             
   ------------------------------社评---------------------------------------
   港报社评：港迪士尼迎战难靠单打独斗--星岛日报                          
   港报社评：监管落到实处，禁绝美容乱象--文汇报                          
   港报社评：政府引入优质的士，另辟蹊径改善服务--明报                    
   港报社评：入摩不成心不甘，惟有改革能遂愿--信报                        
   港报社评：A股“入摩”未竟，中央塞翁失马--经济日报                     
                                                             
   ------------------------------其他--------------------------------------
   中国报摘.................................................              
   台湾报摘.................................................              
 
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