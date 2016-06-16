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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 09:27 BJT

全球金市：金价触及六周高位，因美联储暗示加息方面会谨慎

美联储周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次，但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

周三发布的路透调查结果显示，略超半数的华尔街大银行认为美联储今年升息不会超过一次。

日圆再度上涨将令日本央行制定政策的官员在本周进行利率评估时更加头疼，不过尽管通胀呈现疲软迹象，他们之中不少人看来依然倾向于暂时不扩大刺激措施。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三持仓增加0.23%至900.75吨，为2013年10月以来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 戴素萍/张若琪)

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