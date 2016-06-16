全球金市：金价触及六周高位，因美联储暗示加息方面会谨慎

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
美联储周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次，但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。
周三发布的路透调查结果显示，略超半数的华尔街大银行认为美联储今年升息不会超过一次。
日圆再度上涨将令日本央行制定政策的官员在本周进行利率评估时更加头疼，不过尽管通胀呈现疲软迹象，他们之中不少人看来依然倾向于暂时不扩大刺激措施。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三持仓增加0.23%至900.75吨，为2013年10月以来最高。(完)
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路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62