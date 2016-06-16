中国汇市：CFETS人民币汇率指数回升，脱离纪录低点--路透测算

路透北京6月16日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率 指数 为95.96，较上日回升0.07%，脱离纪录低点；SDR篮子指数微升至95.76，BI S篮子指数亦升至97.20。 路透测算数据显示，今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌4.94%，SDR篮子指数跌3.1 2%，BIS指数跌4.44%。 中国货币网每周公布的人民币汇率指数中，上周三个篮子指数均小幅下跌，其中CFETS 人民币汇率指数报96.01，较前周跌0.99%；BIS货币篮子人民币汇率指数报97.05，跌1.2%； SDR货币篮子人民币汇率指数报95.58，跌0.61%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 CNY=PBOC 6.5739 262 EURCNY=PBOC 7.4131 -156 JPYCNY=PBOC 6.2177 121 HKDCNY=PBOC 0.84715 32.1 GBPCNY=PBOC 9.3331 -107 AUDCNY=PBOC 4.8772 -242 NZDCNY=PBOC 4.6541 -434 SGDCNY=PBOC 4.8684 5 CHFCNY=PBOC 6.8435 128 CADCNY=PBOC 5.0953 342 CNYMYR=PBOC 0.62005 2.4 CNYRUB=PBOC 9.9612 -549 CNYTHB= 5.3537 56 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民 币汇率指数数据。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)