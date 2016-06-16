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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 09:28 BJT

中国汇市：CFETS人民币汇率指数回升，脱离纪录低点--路透测算

路透北京6月16日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率
指数 为95.96，较上日回升0.07%，脱离纪录低点；SDR篮子指数微升至95.76，BI
S篮子指数亦升至97.20。
    
    路透测算数据显示，今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌4.94%，SDR篮子指数跌3.1
2%，BIS指数跌4.44%。
    
    中国货币网每周公布的人民币汇率指数中，上周三个篮子指数均小幅下跌，其中CFETS
人民币汇率指数报96.01，较前周跌0.99%；BIS货币篮子人民币汇率指数报97.05，跌1.2%；
SDR货币篮子人民币汇率指数报95.58，跌0.61%。
    
 CFETS篮子货币    今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬
                              点数
 CNY=PBOC             6.5739                       262
 EURCNY=PBOC          7.4131                      -156
 JPYCNY=PBOC          6.2177                       121
 HKDCNY=PBOC         0.84715                      32.1
 GBPCNY=PBOC          9.3331                      -107
 AUDCNY=PBOC          4.8772                      -242
 NZDCNY=PBOC          4.6541                      -434
 SGDCNY=PBOC          4.8684                         5
 CHFCNY=PBOC          6.8435                       128
 CADCNY=PBOC          5.0953                       342
 CNYMYR=PBOC         0.62005                       2.4
 CNYRUB=PBOC          9.9612                      -549
 CNYTHB=              5.3537                        56
    
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民
币汇率指数数据。（完）

 (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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