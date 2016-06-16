美国债市：外资在4月抛售美国公债，规模为1978年有记录以来最高

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
日本4月的美国公债持仓从3月的1.137万亿美元增至1.143万亿美元，连续第四个月增加。日本是美国公债第二大持有国。
报告亦连续第二个月披露了沙特(沙乌地)阿拉伯和其他产油国的美国公债持仓。沙特持有的美国公债从前一个月的1,168亿美元减至1,130亿美元，是波斯湾产油国中美债持仓最多的国家。
整体上，外国央行4月的美国公债持仓降至6.239万亿美元，低于3月的6.287万亿。
数据亦显示，外国投资者4月卖出长期美国证券，之前两个月为买入。
外国投资者减持长期美国资产796亿美元，前一个月买入781亿美元。然而包括短期证券在内的话，外国投资者4月买入804亿美元的美国资产，3月为卖出981亿美元。
与此同时，美国股市则连续三个月资金流出，外国投资者4月卖出28亿美元美国股票，3月为卖出165亿美元。过去九个月中，外资有八个月都卖出美国股票。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 白云/王兴亚)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62