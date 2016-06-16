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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 10:01 BJT

美国债市：外资在4月抛售美国公债，规模为1978年有记录以来最高

日本4月的美国公债持仓从3月的1.137万亿美元增至1.143万亿美元，连续第四个月增加。日本是美国公债第二大持有国。

报告亦连续第二个月披露了沙特(沙乌地)阿拉伯和其他产油国的美国公债持仓。沙特持有的美国公债从前一个月的1,168亿美元减至1,130亿美元，是波斯湾产油国中美债持仓最多的国家。

整体上，外国央行4月的美国公债持仓降至6.239万亿美元，低于3月的6.287万亿。

数据亦显示，外国投资者4月卖出长期美国证券，之前两个月为买入。

外国投资者减持长期美国资产796亿美元，前一个月买入781亿美元。然而包括短期证券在内的话，外国投资者4月买入804亿美元的美国资产，3月为卖出981亿美元。

与此同时，美国股市则连续三个月资金流出，外国投资者4月卖出28亿美元美国股票，3月为卖出165亿美元。过去九个月中，外资有八个月都卖出美国股票。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 白云/王兴亚)

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