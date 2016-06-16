金属期市：伦铜在昨日大涨2.5%后持稳，因美联储暗示放缓升息步伐

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
LME期铝 跌0.3%至每吨1,622美元，隔夜曾触及1,631.50美元的5月5日以来高位。
追随LME隔夜涨势，上海期交所期铜 上涨1.5%，报每吨35,710元人民币。
美联储周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次。但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。
不过，联储对今年的利率预期不如之前笃定。在17位理事和地区联储总裁中，有六位预计今年仅升息一次，3月发布上次经济预估时，仅有一位联储官员做出这样的预期。 。(完)
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路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62