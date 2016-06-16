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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 09:45 BJT

金属期市：伦铜在昨日大涨2.5%后持稳，因美联储暗示放缓升息步伐

LME期铝 跌0.3%至每吨1,622美元，隔夜曾触及1,631.50美元的5月5日以来高位。

追随LME隔夜涨势，上海期交所期铜 上涨1.5%，报每吨35,710元人民币。

美联储周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次。但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

不过，联储对今年的利率预期不如之前笃定。在17位理事和地区联储总裁中，有六位预计今年仅升息一次，3月发布上次经济预估时，仅有一位联储官员做出这样的预期。 。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 于春红/张若琪/龚芳)

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