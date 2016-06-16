香港个股：合生元发行4亿美元五年期优先票据，息率7.25%

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
路透香港6月16日 - 中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司 周四称，计划发行本金总额4亿美元的五年期优先票据，息率7.25%。
据公告，本次发行所得款项净额中约2.5亿美元将被释放以购回于要约中交回的可换股债券，余款将就任何强制或选择性赎回还款或购回可换股债券不时全部或部分被释放。
票据的发行价为本金额的100%，于2021年6月21日到期，每半年支付一次利息，获穆迪(P)Ba3及标准普尔BB-评级，初始买方高盛 。
合生元此前提出以现金购回31亿港元于2019年期的零息可换股债券，于周二要约届满时获接纳金额为18.14亿港元，每份本金额200万港元的可换股债券的购回价为214万港元。
香港时间09:33，该股升0.59%，报25.45港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62