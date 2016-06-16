香港个股：合生元发行4亿美元五年期优先票据，息率7.25%

路透香港6月16日 - 中国婴幼儿营养品生产商--合生元国际控股有限公司 周四称，计划发行本金总额4亿美元的五年期优先票据，息率7.25%。

据公告，本次发行所得款项净额中约2.5亿美元将被释放以购回于要约中交回的可换股债券，余款将就任何强制或选择性赎回还款或购回可换股债券不时全部或部分被释放。

票据的发行价为本金额的100%，于2021年6月21日到期，每半年支付一次利息，获穆迪(P)Ba3及标准普尔BB-评级，初始买方高盛 。

合生元此前提出以现金购回31亿港元于2019年期的零息可换股债券，于周二要约届满时获接纳金额为18.14亿港元，每份本金额200万港元的可换股债券的购回价为214万港元。

香港时间09:33，该股升0.59%，报25.45港元。（完）

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