台湾货币市场：央行砍存单及退税款出笼，拆款利率持稳短票则微扬

* 央行减冲销规模及退税款出笼，挹注资金 * 市场资金紧中略带松，拆款利率大致持稳 * 资金〞紧〞报稍解，短票利率不降反微扬 * RP市场暂脱资金紧俏状态，利率稳中上移 记者 罗两莎 路透台北6月16日 - 台湾银行间拆款利率周四大致持稳。资调人员指出，央行昨天减少 定存单发行量，加上有约200亿台币退税款出笼，市场资金〞紧〞报稍解，但因市场仍忧心 月底前资金可能趋紧，操作较保守，拆款利率大致持稳。 他们表示，今天大家都可以感受到市场资金稍稍转松的气氛，让各金融机构资调人员都 松了一口气，但票券商拆款利率仍维持在近日较高水准，都落在0.34%，银行拆借则介于0.3 1-0.33%间。 〞今天感觉没有那么紧了，终于松了、松了，打电话来调钱的人也没有那么多了，我打 去推销，大家都说平了。〞一大型商银资调人员说。 另一大银行资调人员亦称，今天一副很恐慌、到处找钱的人变少了，〞国库陆续有钱出 来啦，加上央行昨天砍存单，市场钱变稍微变多了，但利率没有下来。〞 他说，昨天尾盘约200亿台币退税款出笼，市场资金紧俏状况略为改善，今天拆款以到 期续做居多，利率大致持稳于近日水准；主要是6月底不仅是月底亦是季底且为半年报，各 银行操作较保守。 一中型银行资调人员即称，前几天好像太紧张了，而且有点补过头，现在开始担心的可 能会多钱。 大型票券商资调人员说，今天资金紧俏状况略纾缓，惟一周拆款利率仍高挂在0.34%， 最高利率仍在0.36%原水准；〞一早就有一堆钱啊，听说是昨天尾盘进来的，但拆款利率没 有下来。〞 本地时间14:03 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.397 32.441 台湾加权股价指数<.TWII 8,494.14 8,606.37 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.200% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.210-0.360% 0.200-0.360% --两周拆款利率区间 0.240-0.320% 0.210-0.350% **短票利率微升** 短票方面，大型票券商交易员指出，今天市场资金紧中略松，资金调度难度大减，惟利 率逆势微幅走升。 他们表示，今天缺口很快就轧平了，但因市场资金只是〞刚刚好〞，不算是〞宽松〞， 且因资金未有明显转趋宽松迹象，带动利率微扬。 〞昨天尾盘有钱进来，今天短票利率还是没下来，利率变高了就很好做，我还怕月底多 钱呢！〞一大型票券商交易员说。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.32-0.35%，上日则在 0.33-0.335%，部分成交在0.34%；而跨月落点的短票利率，今天主要成交在0.34-0.36%，上 日则在0.34-0.35%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.334%%，区间在0.28-0.36%， 成交金额为110.19亿台币；前日加权平均利率为0.333%，区间在0.30-0.36%，交易金额在53 .45亿台币。 今天到期央行定存单金额共1,887.5亿台币，发行金额稍晚公布。 本周央行定存单到期共1兆5,089.7亿台币，余日到期情况分别为：周五2,876亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为667亿台币，累计超额准备3,299亿台 币、加计前期1%的超额准备为4,412亿台币。 **RP利率稳中略上移** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今天市场资金略为好转，感觉不像前几天那 么紧张了，利率则是稳中微幅往上移。 〞昨天尾盘有钱跑出来，接下来希望会渐渐好转，但今天利率有稍微拉高一点点。〞一 大型券商交易员说。 另一大型券商交易员称，今天资金缺口很早即轧平，利率则是略为调升，尤其银行端的 公债RP利率即拉升至0.34%；〞我们之前是自己吓自已，很多人都很紧张。〞 今天有法商东方汇理银行的5年期债券，金额0.54亿美元；周五有美商花旗集团30年期 美元计价债券，金额为2.2亿美元。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.31-0.32%，上日亦同。与 银行承作的公债RP成交在0.32-0.34%，上日则在0.32%。短天期及一个月天期公司债附买回 利率在0.38-0.39%，上日亦在0.38-0.39%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间主要在0.23-0.26%，上日亦同； 在公司债附买回方面，今天主要成交在0.35-0.37%；上日则0.35-0.37%，部分在0.40%；与 银行承做的债券附买回利率主要成交在0.34-0.35%，上日亦同。(完) (记者 罗两莎; 审校 林高丽)