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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 10:10 BJT

《汇市简讯》就业数据带动的澳元/美元涨势短暂，因全职就业人口持平

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* 澳洲就业数据公布后，澳元/美元升至0.7445的涨势短暂

* 虽然澳洲5月就业人口增加1.79万人，高于预期的1.5万人，但全职就业人口持平

* 数据符合预期，但没好到让在0.7450处抛售澳元的人改变主意

* 市场传言0.7450附近存在相当数量的抛盘，有可能成为短期阻力

* 与英国可能退欧相关的风险，亦抑制高风险货币走势

* 如果英国公投结果是留在欧盟，澳元可能成为冒险意愿推动的涨势的主要受益者(完)

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