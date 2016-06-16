《汇市简讯》就业数据带动的澳元/美元涨势短暂，因全职就业人口持平

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
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* 澳洲就业数据公布后，澳元/美元升至0.7445的涨势短暂
* 虽然澳洲5月就业人口增加1.79万人，高于预期的1.5万人，但全职就业人口持平
* 数据符合预期，但没好到让在0.7450处抛售澳元的人改变主意
* 市场传言0.7450附近存在相当数量的抛盘，有可能成为短期阻力
* 与英国可能退欧相关的风险，亦抑制高风险货币走势
* 如果英国公投结果是留在欧盟，澳元可能成为冒险意愿推动的涨势的主要受益者(完)
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路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62