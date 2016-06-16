《美国上市公司业绩公布日程表》--6月16日至6月23日

《汇市简讯》美元/日圆跌至趋势新低112.57，随后反弹
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透6月16日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 2016年6月16 BMO KR.N Q1 2016 The Kroger Co 日 2016年6月16 AMC ORCL.N Q4 2016 甲骨文(Oracle) 日 2016年6月21 BMO LEN.N Q2 2016 Lennar Corp 日 2016年6月21 BMO KMX.N Q1 2017 Carmax Inc 日 2016年6月21 2016年6月27 BMO CCL.N Q2 2016 Carnival Corp 日 日 2016年6月21 20:15 FDX.N Q4 2016 联邦快递(FedEx) 日 2016年6月21 AMC ADBE.OQ Q2 2016 Adobe Systems Inc 日 2016年6月22 AMC RHT.N Q1 2017 红帽(Red Hat) 日 2016年6月22 AMC BBBY.OQ Q1 2016 Bed Bath & Beyond Inc 日 2016年6月23 BMO ACN.N Q3 2016 埃森哲(Accenture) 日 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 于春红)
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。