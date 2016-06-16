更新版 1-加拿大经济：央行预计第二季经济将持平至小幅下滑，第三季强劲复苏

(新增对英国退欧及企业投资的评论)

路透怀特霍斯6月15日 - 加拿大央行周三表示，该国第二季经济增长可能将持平甚至小幅下滑，受阿尔伯塔野火影响，但之后经济料在第三季强劲复苏。

央行总裁波洛兹发表讲话称，整体而言，经济在适应低油价过程中取得进展。该讲话更新了央行4月的经济预估。

波洛兹说，虽然经济增长预计会“非常动荡”，但第二和第三季的平均增长率可能仍将接近4月时的预估。

“我们需要保持耐心，但也有乐观的理由，”他在讲稿中称。“我的意思是，这个进程很不平衡，而且可能会继续这样，但我们正取得实质性的进展。”

不过他称，能源产业投资支出大幅下滑，且高负债水平下家庭有可能突然抑制消费，这些因素给经济前景带来风险。

波洛兹在记者会上称，企业正在评估不能完成订单的风险与新扩张的风险孰轻孰重。

波洛兹称，最近加拿大出口回落与央行4月做出的保守预测相符。他称在加元贬值及美国经济增长转强预期的提振下，该部门应会继续好转。

“尽管整个过程缓慢且不均衡令人失望，但我们仍然相信，我们的看法是正确的，”他称。

受原油价格重挫打压，加拿大经济去年陷入温和衰退。波洛兹表示，尽管乐见油价近期反弹，但那不太可能导致加拿大能源业投资增加。

当被问及英国即将举行的退欧公投时，波洛兹称，加拿大央行对可能的市场动荡已作好准备。

波洛兹称，阿尔伯塔省山林大火将造成第二季经济成长率降低1-1.25个百分点。加拿大央行5月时的预估为大约减少1.25个百分点。

加拿大央行将在7月13日公布下次利率决策时发布最新经济预估，外界普遍预期届时该央行将维持利率在0.50%不变。(完)