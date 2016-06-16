《路透晚报》--6月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：居民房贷支撑信贷超预期增长，但经济仍弱结构性改革需发力

中国5月M2由于基数原因增速虽有所放缓，但新增贷款数据结构性问题突出，居民贷款增幅明显，而企业贷款动力不足，同时社融数据亦偏低，表明实体经济需求仍偏弱，经济增长压力仍大。短期货币政策料陷入两难，缺乏更多想象空间。

--中国经济：发改委核准新建兴国至泉州铁路宁化至泉州段，项目总投资273.4亿元

中国国家发改委称，同意建设兴国至泉州铁路宁化至泉州段，项目总投资273.4亿元人民币，其中工程投资271.4亿元，机车车辆购置费2亿元。

--中国政策：促有色金属调结构，严控新增产能加快退出过剩产能--国务院

中国国务院发布促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见称，要严控新增产能，严厉查处违规新建电解铝项目，加快退出过剩产能。

--中国能源：5月全社会用电量同比增长2.1%至4,730亿千瓦时--能源局

中国国家能源局称，5月全社会用电量4,730亿千瓦时，同比增长2.1%。1-5月用电量增长2.7%，增幅较前四月续缓。

--中国经济：停止执行不利于经济发展及办事创业等506件政策文件--国务院

中国国务院决定，宣布失效一批与现行法律法规不一致、不利于办事创业，不利于经济社会发展需要的政策性文件，并部署清理规范工程建设领域保证金，降低企业成本，初步估算将盘活建筑业企业近万亿元人民币资金。

--中国粮食：本周定向销售超期和蓆茓囤储存玉米成交312万吨--粮食交易中心

中国国家粮食交易中心称，本周二和周三举办的超期储存和蓆茓囤储存玉米定向竞价销售交易会顺利结束，实际成交3,120,703吨，成交率69.57%。

--中国社会：一季度法院受理破产案件1,028件，同比增加逾50%

中国最高人民法院称，今年一季度人民法院受理破产案件1,028件，比去年同期上升52.5%；包括无锡尚德太阳能电力有限公司破产重整案、深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产重整案等。

--中国反腐：周永康妻儿双获刑，子被判刑18年并处罚金3.5亿元

中国湖北省宜昌市中级人民法院对周永康之子周滨案进行公开宣判，判处其有期徒刑18年，并处罚金人民币3.502亿元人民币；对其违法所得予以追缴，上缴国库。

【金融】

--中国数据：1-5月对外非金融直接投资735亿美元，同比增逾六成--商务部

中国商务部公布，1-5月中国境内投资者累计实现对外非金融类直接投资4,792.6亿元人民币（折合735.2亿美元），同比增长61.9%。

--《路透峰会》华侨银行私人银行子公司考虑在中国开展本地业务

新加坡第二大银行华侨银行旗下私人银行子公司--新加坡银行(Bank of Singapore)的执行长在路透全球财富管理峰会上向路透表示，该行正在考虑在中国开展本地业务，可能与中国合作伙伴合作，也可能独自开展。

--中欧关系：欧洲复兴开发银行与中国丝路基金签署谅解备忘录

欧洲复兴开发银行(EBRD)已经与中国签署一份谅解备忘录(MoU)，就中国通往欧洲的新“丝路”贸易路线展开联合项目。

--台湾金融：金管会加强监管，关切对大陆曝险额占净值逾0.7倍银行--消息

两位消息人士透露，随着中国经济成长放缓及企业债务风险提高，台湾金管会已开始关切对中国大陆授信放款风险占净值比超过0.7倍的银行人民币业务资金流向。

--台湾央行：至2015年底台对外净资产逾1兆美元，因寿险投资海外债券

台湾央行公布，至2015年底台湾国际投资净资产部位达到1兆539.1亿美元，续创历史新高，较上年底增加1,173.0亿美元或增12.5%，名列全球第四大净债权国／地区。

--《焦点》ABS助中国银行业拓展处置不良新径，成本优势尚不明显业者仍观望

中国经济下行压力同时伴随供给侧改革，令银行业资产质量明显承压，不良率持续上升，催生重启不良贷款资产证券化（ABS）。但市场人士指出，从目前首批面市的不良ABS产品来看，其基础资产质虽优但回收率偏低，与传统处置方式相比银行的成本优势尚不明显，多属试水性质，多数银行仍持观望态度。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元七天期逆回购，实现等额净投放

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币七天期逆回购操作。因无逆回购到期，今日实现等额净投放。

--中国债市动态：FED鸽派言论助现券和期货走暖，仍需关注年中资金面

中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦上涨。交易员称，美联储（FED）维持利率不变且其偏鸽派的言论利多市场，但整体来看现券仍呈震荡走势；短期内面临年中因素，仍需密切关注资金面情况。

--中国货币市场：需求不减供给稍退宽松态势略收敛，国库现金定存兴趣不足

在质押式回购成交额连续高位后，中国银行间市场资金需求依旧强劲，相对而言，例行旬缴准过后，大行出资意愿略有减退，导致流动性宽松态势较此前有所收敛，但仍未达紧张程度。

--中国债市：三个月国库现金定存利率2.75%，较上次明显下降--业内人士

业内人士透露，中国财政部与央行今日进行的三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.75%，较上次的3.20%下降45个基点(bp)。

--中国债市：央行网站发布国债收益率曲线，三个月为计算SDR利率的代表利率

中国央行公告称，自6月15日起，央行将在官方网站发布中国国债及其他债券收益率曲线，该曲线由中央国债登记结算有限责任公司编制，其中三个月期国债收益率是用于计算国际货币基金组织特别提款权（SDR）利率的人民币代表性利率。

--中企海外债券：渤海钢铁投资人已收到点心债延期利息，惊心暴跌后债价反弹

尽管债务缠身的中国渤海钢铁集团有限公司目前深陷困局，但仍在周三偿付了其2014年在境外发行的15亿元人民币点心债应付债息，该点心债晚间在悬崖式下跌后反弹了5%。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.2300%，20年3.8804%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的10年和20年期固息债，中标收益率为3.2300%和3.8804%，此前市场预测均值分别为3.27%和3.91%；两期债投标倍数分别为2.90倍和4.85倍。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率3.1399%，10年3.4039%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.1399%和3.4039%，对应投标倍数2.66倍和6.30倍。

--中国信用债：四川煤炭产业集团10亿短期融资券未能按期兑付，构成违约

四川省煤炭产业集团公告称，其发行的2015年第一期短期融资券“15川煤炭CP001”应于6月15日兑付本息，截至日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，15川煤炭CP001不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

--《焦点》春和集团债务违约，投资者向承销行工商银行施压

造船商春和集团有限公司违约债券的主要承销行--中国工商银行本周将与债券投资者召开第二次会议，该公司之前被指控未能满足尽职调查和披露要求。

【外汇】

--中国汇市：中间价大涨助人民币早盘续升，英国脱欧公投成短期最大风险事件

中国人民币兑美元即期早盘小幅上扬，延续昨日尾盘升势。中间价大幅跳涨逾260点，主因美联储宣布维持利率不变拖累美指。交易员称，美指跌欧元涨令中间价大涨，消弭人民币贬值情绪，客盘结购汇交投活跃但整体偏均衡，在英国脱欧公投前料呈窄幅波动。

--中国金融：5月央行口径外汇占款减少537.02亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，5月末中央银行口径外汇占款余额为237,284.8亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少537.02亿元人民币。

--中国外汇：全面实施外债意愿结汇，规范资本项收入及结汇资金支付--外管局

中国国家外管局称，全面实施外债资金意愿结汇管理，企业可自由选择外债资金结汇时机，并进一步规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理，明确银行按照展业三原则承担真实性审核义务。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数回升，脱离纪录低点--路透测算

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数为95.96，较上日回升0.07%，脱离纪录低点；SDR篮子指数微升至95.76，BIS篮子指数亦升至97.20。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收低，外围市场普跌施压权重股走势低迷

中国股市沪综指震荡收低。分析师表示，隔夜美联储声明基本符合预期，今天A股以盘整为主，外围股市整体走软令大盘承压，权重股走势低迷。短线看，股指在2,900点上方面临较大技术压力，料后市仍以震荡整理为主。

--《焦点》MSCI明晟再拒中国A股，破灭香港券商重振希望

香港券商的处境一年不如一年，MSCI明晟决定暂不把A股纳入其指标指数的决定则破灭了该行业的希望。全球追踪MSCI该项指数的资产规模高达1.5万亿美元。2016年头五个月港交所平均成交量较上年同期下滑43%，股市下跌30%，表现创下自全球金融危机以来最差。

--中国航空：民航局对浦东机场进行专项空防安全评估，暂停新增航班申请

在上海浦东机场5月26日发生非法入侵控制区事件后，中国民用航空局行政约见上海机场集团，并决定对浦东机场进行专项空防安全评估，评估期间停止受理该机场的国内加班、包机和新增航线航班申请。

--中国企业：万达成国际篮联全球独家商业伙伴，继续引入国际体育资源

中国最大房地产企业之一的大连万达集团周四与国际篮联（FIBA）达成战略合作，万达集团旗下万达体育控股成为国际篮联的全球独家商业伙伴。这是继足球、冰雪、铁人三项等运动项目之后，万达再次获得国际重要体育项目的核心资源。

--香港个股：海航国际拟与中信建投国际设立200亿港元投资基金

海航集团的香港分支--海航国际投资称，拟与中信建投（国际）金融控股有限公司设立规模为200亿港元的投资基金。

--中国企业：中信建投证券计划年底赴港IPO最高集资10亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR引述知情消息人士报导称，中信建投证券计划最快2016年底在香港进行首次公开招股(IPO)，集资高达10亿美元。

--企业并购：美的开价45亿欧元收购德国工业机器人制造商库卡集团

中国家电制造商美的集团正式提出以45亿欧元(51亿美元)收购德国工业机器人制造商库卡集团，并重申收购不少于30%股份的目标。

--中国企业：滴滴出行称完成新一轮共73亿美元融资，含45亿股权投资

中国最大移动交通平台--滴滴出行宣布，完成新一轮共计73亿美元融资，其中包括45亿美元的股权投资，投资人除了苹果、中国人寿集团等新投资者外，还有腾讯、阿里巴巴、招商银行和软银等。

--中港个股：中国平安拟分拆旗下平安证券赴港上市，募资补充资本金

中国第二大寿险公司--中国平安公告称，拟分拆旗下平安证券在香港首次公开发行（IPO）H股并上市，募集资金全部用于增加后者资本金和补充营运资金。

--香港个股：光大控股出售香港业务余下权益予光大证券，代价9.3亿港元

中国光大集团的香港金融分支--光大控股称，向同系的光大证券601788.SS出售香港证券业务余下49%权益，代价为9.3亿港元。

--香港个股：港交所委任李国强为联交所及期交所行政总裁，理顺运作流程