《全球主要央行动态》--6月9日-6月16日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月9日-6月16日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国和加拿大**

美联储周三保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。不过，就连今年的利率预期也不如之前笃定。在17位理事和地区联储总裁中，有六位预计今年仅升息一次，3月发布上次经济预估时，仅有一位联储官员做出这样的预期。

加拿大央行周三表示，该国第二季经济增长可能将持平甚至小幅下滑，受阿尔伯塔野火影响，但之后经济料在第三季强劲复苏。央行总裁波洛兹称，整体而言，经济在适应低油价过程中取得进展。波洛兹说，由于经济增长预计会“非常动荡”，第二和第三季的平均增长率可能接近4月时的预估。

**欧洲**

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧洲央行在负利率的使用上面临明显的限制，但其最关切的通胀率在多年达不到预期后，可能真的会意外偏上档。欧洲央行在奋力解决通胀过低问题，通胀率已连续三年低于其接近2%的目标，该行还在购买价值1.74万亿欧元的资产，希望能提振增长、就业，并最终推升消费者物价。

知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。这些准备工作体现了6月23日英国公投前夕各方的高度戒备状态。公投将有助于明确英国在贸易和国际事务方面的前景，并重塑欧盟格局。

欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼周一表示，欧洲央行需要给现有政策一些时间让其发挥作用，且当前扩张性政策立场适宜，反驳进一步放松政策的呼声。

欧洲央行管委瑞姆塞维奇斯上周五表示，如果英国公投决定退出欧盟并引发金融市场震荡，该行准备动用所有工具加以应对，首先动用的是与英国央行间的货币互换安排。瑞姆塞维奇斯称，欧洲央行将准备好在有需要时介入。

欧洲央行理委员会委员维勒鲁瓦德加洛为央行的货币政策措施辩护，称这些措施对于防范通缩风险是必要的。“只要通胀过低，像现在的情况，我们就要采取行动。如果不行动，就不能履行我们的职责，欧洲和德国面临的通缩风险就会上升，”他说。

**日本和韩国**

日本央行周四宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，即便日圆再次上涨及股价大跌可能挫伤企业信心，并破坏脆弱的经济复苏。不过日本央行对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。

韩国央行总裁李柱烈上周五表示，该行计画维持货币政策宽松一段时间，以协助面对国内外的种种挑战。韩国央行上周四将指标利率调降至纪录低点1.25%。

**中国**

中国央行行长助理殷勇日前表示，中国外汇储备规模总体处于适度区间，外汇储备经营面临全球低利率、高资产价格的市场环境挑战。央行网站周三援引称，外汇储备规模受到央行市场操作、资产价格变动、汇率变化和外汇使用等多方面因素影响。

中国央行副行长张涛周日表示，互联网金融等新金融业态的发展潜力值得充分肯定，但近期暴露的风险事件表明该领域问题已不容忽视，尤其是需要把包括互联网金融在内的所有金融业务纳入全方位的金融监管框架，不留监管死角。

中国清华大学教授、央行货币政策委员会委员白重恩周日表示，金融机构和金融市场所要实现的目标，应该更加聚焦，不应该用行政的手段要求金融去支持实体经济。他指出，提高资源配置的效率和控制风险，可能是金融业最主要的两个目标。

**其他央行**

澳洲央行助理总裁肯特周四称，中国经济增长未来几年将会是“逐渐温和”的，不过要当心一些风险。肯特说，为支持放缓的经济，中国当局迄今对宽松货币和财政政策的依赖程度变得更高，而不是更低。

俄罗斯央行上周五调降主要指标利率，为近一年来首见，暗示有信心通胀风险正在下滑，且形容经济复苏“即将到来”。俄罗斯央行调降利率50个基点至10.5%，为2015年7月以来首见，此举一如绝大多数分析师的预期，尽管有些分析师预期将按兵不动。

巴西央行新任总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn )周一称，央行将限制对部分外汇衍生品的曝险，以减少使用那些被前任总裁用来缓解汇率波动的手段。戈尔德法因表示，对于缓解巴西雷亚尔大幅波动的政策手段，将能少用则少用。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，该行6月23日举行政策会议时，将把美联储周三维持利率不变的决定纳入考量。“(美联储的决定)可能令新兴市场可以获得更大支持，其中也包括菲律宾，”他说，并认为美联储政策立场更加温和。 (完)

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