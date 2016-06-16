台湾债市：10年券105/4殖利率早盘走跌，美联储降经济预估压低美债殖利率

路透台北6月16日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周四走跌。交易员表示，美联储会议后下调经济增长预估，市场认为美国升息时程不如预期令美债殖利率走低，带动台债殖利率向下。

他们指出，美联储会议结果出炉后，投资者减少了对FED今年升息的押注。但此并未造成台债买盘大幅追价，今日10年期公债殖利率虽下但幅度不算太大，多在0.765-0.775窄幅波动。

〞(台债殖利率)跟着美债下了，但追价不强，〞一位证券商交易员说。

他们也认为，下周的英国公投是否脱欧之前，台债可能都会在0.76-0.78%附近盘整，并等待变数厘清。此外，目前市场虽预估台湾央行会降息，但是降息后会不会引导短率同步向下，可能还要观察。

FOMC今年将在7月、9月、11月和12月召开会议。分析师称，由于本月没有升息，投资者预计今年升息超过两次的机率几乎不存在或者很小。

美国公债收益率周三下跌，此前美国联邦公开市场委员会(FOMC)维持利率不变，下调了经济增长预估，促使投资者减少了对今年升息的押注。指标10年期公债 收益率报1.590%。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.767-0.780%。

本地时间10:43，五年券105/8期 发行前交易殖利率跌0.52基点至0.5315%，成交0.5亿台币；10年增额券105/4 发行前交易殖利率跌1.01基点，至0.7710%；至于台股加权指数<.TWII则跌1.11%。

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