台湾债市：10年券105/4殖利率早盘走跌，美联储降经济预估压低美债殖利率

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
路透台北6月16日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周四走跌。交易员表示，美联储会议后下调经济增长预估，市场认为美国升息时程不如预期令美债殖利率走低，带动台债殖利率向下。
他们指出，美联储会议结果出炉后，投资者减少了对FED今年升息的押注。但此并未造成台债买盘大幅追价，今日10年期公债殖利率虽下但幅度不算太大，多在0.765-0.775窄幅波动。
〞(台债殖利率)跟着美债下了，但追价不强，〞一位证券商交易员说。
他们也认为，下周的英国公投是否脱欧之前，台债可能都会在0.76-0.78%附近盘整，并等待变数厘清。此外，目前市场虽预估台湾央行会降息，但是降息后会不会引导短率同步向下，可能还要观察。
FOMC今年将在7月、9月、11月和12月召开会议。分析师称，由于本月没有升息，投资者预计今年升息超过两次的机率几乎不存在或者很小。
美国公债收益率周三下跌，此前美国联邦公开市场委员会(FOMC)维持利率不变，下调了经济增长预估，促使投资者减少了对今年升息的押注。指标10年期公债 收益率报1.590%。
交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.767-0.780%。
本地时间10:43，五年券105/8期 发行前交易殖利率跌0.52基点至0.5315%，成交0.5亿台币；10年增额券105/4 发行前交易殖利率跌1.01基点，至0.7710%；至于台股加权指数<.TWII则跌1.11%。
最新相关报导链接：
--《热点聚焦》叶伦承认美联储想摆脱全球低利率困局有难度
--《综述》美联储维持利率不变，暗示未来升息次数减少 (完) (记者 高洁如; 审校 毕晓雯)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62