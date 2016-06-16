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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 11:01 BJT

日本股市：日经指数早盘下跌，日本央行决议维持货币政策不变

分析师指出，美国经济疑虑打压市场士气，此外，在对日本央行政策决议没有任何期待之际，投资人维持厌恶风险态度。

“现在没有什么正面事件可以期待，所以投资人退居观望，”三井住友信托资产管理策略投资部主管Masashi Oda称。

分析师亦表示，英国公投可能选择退出欧盟的疑虑，料将使投资人从现在到整个下周都维持厌恶风险。

“只要英国退欧疑虑持续笼罩，气氛就会维持负面，”Amundi Japan主管Masaru Hamasaki称。“目前市场已可能反映了英国退欧的机率在20-30%，所以视发展而定，情况有可能变更糟。”

主要出口股下跌，丰田汽车 跌1.6%，本田汽车 跌1.2%，日产汽车 跌3.3%。

东证股价指数 跌1.4%，JPX日经400指数 跌1.4%。(完)

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