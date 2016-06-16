中国货币市场：需求不减供给稍退宽松态势略收敛，国库现金定存兴趣不足

《汇市简讯》美元/日圆跌至趋势新低112.57，随后反弹
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海6月16日 - 在质押式回购成交额连续高位后，中国银行间市场周四资金需求依 旧强劲，相对而言，例行旬缴准过后，大行出资意愿略有减退，导致流动性宽松态势较此前 有所收敛，但仍未达紧张程度。 长期资金方面，财政部上午招标的800亿元人民币三个月期国库现金定期存款，因期限 过长且单笔金额较大，机构兴趣有限，中标利率较上次出现明显下行。 北京一银行交易员称，今天“大行出的少，但需求还在那，显得借钱的一下就多了。” 她解释说，目前资金面只能说是此前特别宽松状况稍有收敛，还未达到紧的程度。随着 进入下半月，任何流动性方面的变化，都值得密切关注。 上海一券商交易员认为，从央行近期MLF操作的及时安排来看，半年末前资金市场虽会 有一定波动，但应该不会特别剧烈，总体预期尚可。 财政部稍早进行的800亿元人民币三个月期国库现金定存招标，利率2.75%，较上次的3. 20%下降了45个基点(bp)。 公开市场方面，央行上午进行了300亿元七天期逆回购，利率持平于2.25%，单日实现等 额净投放。 此前两个交易日，银行间市场质押式回购成交额均在3万亿元附近，并创下历史新高。 另外，本周六(18日)附近，将有1,000亿元中期借贷便利(MLF)到期回收资金，不过上周 二(7日)央行已提前进行了2,080亿元MLF操作。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9803 1.9821 -0.18 七天 2.2989 2.2918 +0.71 14天 2.5758 2.5611 +1.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.5000 1.9050 +359.50 七天 2.4800 2.2250 +25.50 14天 2.5050 2.5250 -2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.3500 2.3500 +0.00 14天 2.6000 2.5800 +2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0020 2.0000 +0.20 七天 2.3430 2.3410 +0.20 三个月 2.9523 2.9521 +0.02 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。