中国货币市场：需求不减供给稍退宽松态势略收敛，国库现金定存兴趣不足

路透上海6月16日 - 在质押式回购成交额连续高位后，中国银行间市场周四资金需求依 旧强劲，相对而言，例行旬缴准过后，大行出资意愿略有减退，导致流动性宽松态势较此前 有所收敛，但仍未达紧张程度。 长期资金方面，财政部上午招标的800亿元人民币三个月期国库现金定期存款，因期限 过长且单笔金额较大，机构兴趣有限，中标利率较上次出现明显下行。 北京一银行交易员称，今天“大行出的少，但需求还在那，显得借钱的一下就多了。” 她解释说，目前资金面只能说是此前特别宽松状况稍有收敛，还未达到紧的程度。随着 进入下半月，任何流动性方面的变化，都值得密切关注。 上海一券商交易员认为，从央行近期MLF操作的及时安排来看，半年末前资金市场虽会 有一定波动，但应该不会特别剧烈，总体预期尚可。 财政部稍早进行的800亿元人民币三个月期国库现金定存招标，利率2.75%，较上次的3. 20%下降了45个基点(bp)。 公开市场方面，央行上午进行了300亿元七天期逆回购，利率持平于2.25%，单日实现等 额净投放。 此前两个交易日，银行间市场质押式回购成交额均在3万亿元附近，并创下历史新高。 另外，本周六(18日)附近，将有1,000亿元中期借贷便利(MLF)到期回收资金，不过上周 二(7日)央行已提前进行了2,080亿元MLF操作。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9803 1.9821 -0.18 七天 2.2989 2.2918 +0.71 14天 2.5758 2.5611 +1.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.5000 1.9050 +359.50 七天 2.4800 2.2250 +25.50 14天 2.5050 2.5250 -2.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.3500 2.3500 +0.00 14天 2.6000 2.5800 +2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0020 2.0000 +0.20 七天 2.3430 2.3410 +0.20 三个月 2.9523 2.9521 +0.02 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)