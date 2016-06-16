版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 12:32 BJT

中国货币市场：需求不减供给稍退宽松态势略收敛，国库现金定存兴趣不足

路透上海6月16日 - 在质押式回购成交额连续高位后，中国银行间市场周四资金需求依
旧强劲，相对而言，例行旬缴准过后，大行出资意愿略有减退，导致流动性宽松态势较此前
有所收敛，但仍未达紧张程度。
    
    长期资金方面，财政部上午招标的800亿元人民币三个月期国库现金定期存款，因期限
过长且单笔金额较大，机构兴趣有限，中标利率较上次出现明显下行。
    
    北京一银行交易员称，今天“大行出的少，但需求还在那，显得借钱的一下就多了。”
    
    她解释说，目前资金面只能说是此前特别宽松状况稍有收敛，还未达到紧的程度。随着
进入下半月，任何流动性方面的变化，都值得密切关注。

    上海一券商交易员认为，从央行近期MLF操作的及时安排来看，半年末前资金市场虽会
有一定波动，但应该不会特别剧烈，总体预期尚可。
            
    财政部稍早进行的800亿元人民币三个月期国库现金定存招标，利率2.75%，较上次的3.
20%下降了45个基点(bp)。 
        
    公开市场方面，央行上午进行了300亿元七天期逆回购，利率持平于2.25%，单日实现等
额净投放。
    
    此前两个交易日，银行间市场质押式回购成交额均在3万亿元附近，并创下历史新高。
    
    另外，本周六(18日)附近，将有1,000亿元中期借贷便利(MLF)到期回收资金，不过上周
二(7日)央行已提前进行了2,080亿元MLF操作。
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
       北京时间12:00            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9803     1.9821      -0.18
         七天      2.2989     2.2918      +0.71
         14天     2.5758     2.5611      +1.47
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     5.5000     1.9050    +359.50
         七天     2.4800     2.2250     +25.50
         14天    2.5050     2.5250      -2.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0000     2.0000      +0.00
         七天   2.3500     2.3500      +0.00
         14天  2.6000     2.5800      +2.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0020     2.0000      +0.20
         七天       2.3430     2.3410      +0.20
         三个月     2.9523     2.9521      +0.02
    ----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐