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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 11:17 BJT

标题新闻：澳洲医疗仪器厂商Uscom与中智(上海)签署协助销售协议，冀望未来五年在华创营收4,820万美元

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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