《中国企业债发行日程表》--6月16日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南京栖霞 14 7 6/23簿记建档 -- AA+ 6/24-6/27 南京证券 国有资产经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *南京新城 11 7 6/23簿记建档 -- AA 6/24-6/28 南京证券 科技园建设发展 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保提供担保) ========================================================================================= 湖北省鄂西 5 7 6/15簿记建档 *4.20% AA+ 6/16-6/17 华创证券 生态文化旅游圈投资 (附第5年末投资人选择权) ========================================================================================= 安陆市建设 5 7 6/14簿记建档 5.45% AA- 6/15-6/17 天风证券 开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 大连旅顺建设 7.7 10 6/16簿记建档 上限6.50% AA 6/17-6/20 恒泰长财证券 发展投资 (第7年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 成都地铁 10 可续期 6/16簿记建档 上限4.80% AAA 6/17-6/20 中信建投证券 有限责任公司 (每五年重定价/附发行人续期选择权) ========================================================================================= 瑞昌市投资 6 7 6/16簿记建档 上限6.10% AA- 6/17-6/21 天风证券 有限公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保提供担保) ========================================================================================= 东至县城市 10 7 6/17簿记建档 *上限6.20% AA- 6/20-6/21 东兴证券 经营投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保) ========================================================================================= 江苏北固 14 7 6/17簿记建档 *上限6.60% AA 6/20-6/23 申万宏源证券 产业投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/镇江城市建设产业集团担保) ========================================================================================= 丰县经济 8.8 7 6/20簿记建档 -- AA 6/21-6/23 东吴证券 开发区投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 黔西南州 13.9 7 6/21簿记建档 -- AA 6/22-6/24 国泰君安证券 兴安开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 萧县建设投资 9 7 6/21簿记建档 上限6.00% AA- 6/22-6/24 国元证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团) ========================================================================================= 樟树市国有 9 7 6/21簿记建档 -- AA 6/22-6/24 国泰君安证券 资产营运 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次