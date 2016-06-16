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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 11:37 BJT

路透基点：台湾群创启动280亿台币再融资--TRLPC

贷款将分五次每半年不等额偿还：15%(第1-4次)和40%(第5次)。

资金将用于为群创2015年2月份签署的685亿台币三年期贷款提供再融资，并用作营运资本。消息人士称，由于再融资金额不及2015年2月贷款规模的一半，剩余部分贷款仍将按现有条款执行。

群创光电成立于2003年，2006年股票在台上市，2010年3月与奇美电子和统宝光电合并，为面板业有史以来最大宗和合并案。该公司主要股东为奇美实业和苹果 供应商鸿海精密。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 孙茉莉/王兴亚)

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