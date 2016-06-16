路透基点：台湾群创启动280亿台币再融资--TRLPC

中国个股：宝钢股份去年净利预增逾七倍，主因产品销量超预期及成本削减
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
贷款将分五次每半年不等额偿还：15%(第1-4次)和40%(第5次)。
资金将用于为群创2015年2月份签署的685亿台币三年期贷款提供再融资，并用作营运资本。消息人士称，由于再融资金额不及2015年2月贷款规模的一半，剩余部分贷款仍将按现有条款执行。
群创光电成立于2003年，2006年股票在台上市，2010年3月与奇美电子和统宝光电合并，为面板业有史以来最大宗和合并案。该公司主要股东为奇美实业和苹果 供应商鸿海精密。(完) (编译 张涛/刘秀红；审校 孙茉莉/王兴亚)
路透北京1月18日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份 周三发布业绩预增公告称，经初步测算，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润同比将增加770%左右，主因优势产品销量超目标及成本削减工作取得超预期成效。
特朗普将于周五宣誓就任美国总统，观乎近期媒体消息，特朗普的政策主张始终如一，就是大兴土木、大增开支， 而且工程全归「老友记」，毫不避嫌。美国大增开支的结果极可能重复小布殊在任时的命运，美国财赤与负债与日俱增，美元可能从此失去光环，黄金将是当前最有潜力的投资。
* 今日一目均衡云区在118.34-120.46，周五在118.34-121.11，2月14日前在118.92-122.62