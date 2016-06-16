《全球汇市》美元兑日圆下滑，因日本央行维持政策不变

《汇市简讯》美元/日圆跌至趋势新低112.57，随后反弹
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1259 1.1257 +0.02 +3.67 1.0860 美元/日圆 104.80 106.00 -1.13 -12.88 120.30 欧元/日圆 118.02 119.33 -1.10 -9.54 130.47 美元/瑞郎 0.9598 0.9608 -0.10 -4.19 1.0018 英镑/美元 1.4186 1.4202 -0.11 -3.75 1.4738 美元/加元 1.2933 1.2911 +0.17 -6.55 1.3839 美元/离岸人民币 6.5914 6.5937 -0.03 +0.36 6.5680 澳元/美元 0.7392 0.7404 -0.16 +1.61 0.7275 新西兰元/美元 0.7076 0.7032 +0.63 +3.68 0.6825 澳元/日圆 77.490 78.510 -1.30 -11.56 87.620 新西兰元/日圆 74.180 74.540 -0.48 -9.51 81.980 英镑/日圆 148.70 150.50 -1.20 -16.09 177.22 澳元/新西兰元 1.0442 1.0525 -0.79 -2.08 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/刘秀红/汪红英；审校 白云/龚芳/张若琪/许娜)
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。