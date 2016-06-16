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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 11:47 BJT

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因日本央行维持政策不变

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1259  1.1257  +0.02  +3.67  1.0860
    美元/日圆            104.80  106.00  -1.13 -12.88  120.30
    欧元/日圆         118.02  119.33  -1.10  -9.54  130.47
    美元/瑞郎            0.9598  0.9608  -0.10  -4.19  1.0018
    英镑/美元            1.4186  1.4202  -0.11  -3.75  1.4738
    美元/加元            1.2933  1.2911  +0.17  -6.55  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5914  6.5937  -0.03  +0.36  6.5680
    澳元/美元            0.7392  0.7404  -0.16  +1.61  0.7275
    新西兰元/美元        0.7076  0.7032  +0.63  +3.68  0.6825
    澳元/日圆         77.490  78.510  -1.30 -11.56  87.620
    新西兰元/日圆     74.180  74.540  -0.48  -9.51  81.980
    英镑/日圆         148.70  150.50  -1.20 -16.09  177.22
    澳元/新西兰元     1.0442  1.0525  -0.79  -2.08  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/刘秀红/汪红英；审校 白云/龚芳/张若琪/许娜)

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