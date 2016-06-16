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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 11:41 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘微幅走升，因美联储下修经济成长预测拖累美元

路透台北6月16日 - 台币兑美元 周四早盘微幅走升。汇银人士表示，由于美联储调降今明年美国经济成长预测，拖累美元走弱进而带动盘初台币随亚币转强，不过随着人民币、韩元升势收敛，早盘台币升幅也受到压抑。

他们指出，台北外汇开盘2小时成交量约4.47亿美元，交投持续热络，其中有外资在11点进行FIXING(定价)交易引领台币趋升靠向32.400，但目前台股随亚股齐跌成一大隐忧，恐不利于台币升幅扩大。

〞今日亚股都在跌，台币要往32.350靠也不容易。〞一位大型公营银行交易员说。

另位大型银行交易员也称，在日本央行宣布维持利率不变的消息传出后，外资转趋汇入，有助于台币回升至32.400附近整理，但台股盘中跌幅扩大至逾1%，市场对外资在台股操作的疑虑升高，台币料暂在既有区间随亚币狭幅整理，后续仍须密切留意英国退欧公投动态。

日本央行周四宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，即便日圆再次上涨及股价大跌可能挫伤企业信心，并破坏脆弱的经济复苏。

本地时间11:27，韩元兑美元 报1,171.4，上日收在1,173.3；台股加权指数 则跌1.23%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.360/32.380，上日收在32.320。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.350-32.450。

最新相关报导链接：

--全球汇市：美元处于守势，美联储下调经济增长和利率前景预期

--《综述》美联储维持利率不变，暗示未来升息次数减少 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)

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