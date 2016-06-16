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债券 | 2016年 6月 16日 星期四 11:59 BJT

英国数据：截止5月底的12个月英国共同基金资产减少12%--理柏

路透伦敦6月15日 - 数据显示，截止5月底的12个月内英国共同基金资产减少18%，油价下滑、中国经济衰退疑虑以及英国可能退欧，均引发投资者信心危机。

据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，截止5月底的12个月里，英国共同基金资产减少380亿英镑(540亿美元)，单1月一个月就净流出近160亿英镑。

英国民众6月23日将就是否留在欧盟举行投票。

不能预知的结果，加之若果真退欧后带来的错综复杂以及动荡，这一切变数令一些投资者削减在英国股市、债市和地产市场的投资部位。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 高琦)

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