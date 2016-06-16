英国数据：截止5月底的12个月英国共同基金资产减少12%--理柏

重温稿 -《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
路透伦敦6月15日 - 数据显示，截止5月底的12个月内英国共同基金资产减少18%，油价下滑、中国经济衰退疑虑以及英国可能退欧，均引发投资者信心危机。
据汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，截止5月底的12个月里，英国共同基金资产减少380亿英镑(540亿美元)，单1月一个月就净流出近160亿英镑。
英国民众6月23日将就是否留在欧盟举行投票。
不能预知的结果，加之若果真退欧后带来的错综复杂以及动荡，这一切变数令一些投资者削减在英国股市、债市和地产市场的投资部位。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 高琦)
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
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* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘 * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在 * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动 路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特 朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税 计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。 对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。 英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷 莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN Financial利 率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和 美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。 ” 指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于 上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至