中国债市动态：FED鸽派言论助现券和期货走暖，仍需关注年中资金面

《汇市简讯》美元/日圆跌至趋势新低112.57，随后反弹
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透北京6月16日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦上涨。交易员称，美联储（FED）维持利率不变且其偏鸽派的言论利多市场，但整体来看现券仍呈震荡走势；短期内面临年中因素，仍需密切关注资金面情况。
“今天整个都下了一点点，也就是因为美联储的因素吧，别的消息很淡，数据也公布完了。”北京一银行交易员说，“非国开（收益率）下的略多于国开，不过幅度都不大，个人觉得是资金（比前两天）略紧的原因吧。”
她并称，目前现券总体趋稳，经济数据告一段落的情况下，收益率下行动力不足，市场需等待新的引领因素；不过短期内大家对年中资金面仍心存谨慎，现券走势料反复震荡。
美联储周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次。但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。
一级市场方面，业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.1399%和3.4039%，对应投标倍数2.66倍和6.30倍。
中国财政部与央行今日进行的三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.75%，较上次的3.20%下降45个基点(bp)。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2845%/3.2825%，上日尾盘报3.2975%/3.2950%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.9525%/2.9450%，上日尾盘为2.97%/2.94%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报100.570元人民币，较上日结算价涨0.08%；10年期国债主力合约T1609 收报99.610元，较上日结算价涨0.14%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。