中国债市动态：FED鸽派言论助现券和期货走暖，仍需关注年中资金面

路透北京6月16日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小幅下行，国债期货亦上涨。交易员称，美联储（FED）维持利率不变且其偏鸽派的言论利多市场，但整体来看现券仍呈震荡走势；短期内面临年中因素，仍需密切关注资金面情况。

“今天整个都下了一点点，也就是因为美联储的因素吧，别的消息很淡，数据也公布完了。”北京一银行交易员说，“非国开（收益率）下的略多于国开，不过幅度都不大，个人觉得是资金（比前两天）略紧的原因吧。”

她并称，目前现券总体趋稳，经济数据告一段落的情况下，收益率下行动力不足，市场需等待新的引领因素；不过短期内大家对年中资金面仍心存谨慎，现券走势料反复震荡。

美联储周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次。但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

一级市场方面，业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率分别为3.1399%和3.4039%，对应投标倍数2.66倍和6.30倍。

中国财政部与央行今日进行的三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.75%，较上次的3.20%下降45个基点(bp)。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2845%/3.2825%，上日尾盘报3.2975%/3.2950%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.9525%/2.9450%，上日尾盘为2.97%/2.94%。