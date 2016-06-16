澳新汇市：就业数据等因素使澳元维持涨势，新西兰元受GDP数据支持

《汇市简讯》美元/日圆跌至趋势新低112.57，随后反弹
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
澳元兑美元 从稍早的0.7409小跌至0.7397美元，但仍接近本周高点0.7450美元，澳元本周曾两度测试该点位。若突破该点位则可能测试一个月高点0.7505。关键支撑位在0.7330附近。
在澳洲公布5月新增就业17,900个，高于路透预估的15,000个后 ，澳元兑美元升至0.7445，但随后迅速回落，因数据细节显示，所有新增就业都是临时岗位。失业率持稳于近三年低点5.7%。
“这并非偶然--经济增长加速，失业率在下降，”CommSec的首席经济学家Craig James说，指出过去一年失业率趋势持续好转。
“这表明澳洲央行在8月之前都会按兵不动，到8月份时最新的通胀数据将已公布，”他说。
银行间利率期货<0#YIB:>显示，8月降息的几率为58%，年底前降息的几率为100%。
澳元兑日圆 日内跌1.4%至77.46日圆，自4月底以来已下跌7日圆。
澳元兑新西兰元 也处于守势，报1.0449新西兰元，日内跌0.8%，逼近近来低点1.0400。若跌破该点位将创下逾一年最低水准。
新西兰元兑美元 的表现明显较好，因好于预期的第一季国内生产总值(GDP)推动新西兰元涨0.7%至0.7077美元，接近一年高点0.7148。
新西兰统计局周四表示，第一季GDP经季节调整后较前季增加0.7%，较上年同期增长2.8%。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 王颖/汪红英；审校 龚芳/高琦)
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。