澳新汇市：就业数据等因素使澳元维持涨势，新西兰元受GDP数据支持

澳元兑美元 从稍早的0.7409小跌至0.7397美元，但仍接近本周高点0.7450美元，澳元本周曾两度测试该点位。若突破该点位则可能测试一个月高点0.7505。关键支撑位在0.7330附近。

在澳洲公布5月新增就业17,900个，高于路透预估的15,000个后 ，澳元兑美元升至0.7445，但随后迅速回落，因数据细节显示，所有新增就业都是临时岗位。失业率持稳于近三年低点5.7%。

“这并非偶然--经济增长加速，失业率在下降，”CommSec的首席经济学家Craig James说，指出过去一年失业率趋势持续好转。

“这表明澳洲央行在8月之前都会按兵不动，到8月份时最新的通胀数据将已公布，”他说。

银行间利率期货<0#YIB:>显示，8月降息的几率为58%，年底前降息的几率为100%。

澳元兑日圆 日内跌1.4%至77.46日圆，自4月底以来已下跌7日圆。

澳元兑新西兰元 也处于守势，报1.0449新西兰元，日内跌0.8%，逼近近来低点1.0400。若跌破该点位将创下逾一年最低水准。

新西兰元兑美元 的表现明显较好，因好于预期的第一季国内生产总值(GDP)推动新西兰元涨0.7%至0.7077美元，接近一年高点0.7148。

新西兰统计局周四表示，第一季GDP经季节调整后较前季增加0.7%，较上年同期增长2.8%。 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价