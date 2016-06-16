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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 12:21 BJT

台湾股市：早盘受周边股市推动下跌逾1%，并购消息提振汉微科涨停

在柜买中心上市的汉微科股价报1,330元台币，开盘即涨停。

台湾柜台指数 跌0.2%。

0331GMT，加权股价指数 跌1.3%至8,498.06点；上日收涨0.4%。

电子类指数 跌1.2%，金融保险类指数 跌1.6%。(完)

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