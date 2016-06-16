中国汇市：中间价大涨助人民币早盘续升，英国脱欧公投成短期最大风险事件

* 人民币早盘走升，延续昨日尾盘升势

* 美联储维持利率不变，提振人民币多头情绪

* 但英国脱欧公投前风险偏好差，客盘分歧较大

* 关注日元大涨可能对人民币汇价的间接影响

* 英国脱欧公投成短期最大风险事件

路透北京6月16日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘小幅上扬，延续昨日尾盘升势。中间价大幅跳涨逾260点，主因美联储宣布维持利率不变拖累美指。交易员称，美指跌欧元涨令中间价大涨，消弭人民币贬值情绪，客盘结购汇交投活跃但整体偏均衡，在英国脱欧公投前料呈窄幅波动。

人民币兑美元 中间价周四大涨逾260点报6.5739元，脱离上日近五年半低点，此前美联储维持利率不变，暗示未来升息次数减少。

交易员认为，美联储维持利率不变，拖累美指表现，亦让美元加息题材暂时告一段落。英国退欧公投这一风险事件成为近期最重要的一只靴子，在此之前汇市风险偏好较差，机构对头寸的持有比较谨慎，市场主要由客盘推动，但客盘分歧较大，短期方向难定。

“客盘往哪边都有，到了前期（美元）高点就有结汇，到了低点就有人购汇。...短期主要看退欧。”一中资行交易员指出。

交易员并指出，早盘时段日元大涨亦提振人民币多头情绪，如果日元持续上升，机构持有美元多头的意愿就会更差。但人民币无论朝那个方向，幅度估计都不大。

北京时间11:53，人民币兑美元 即期报6.5804元,上日收报6.5883元，夜盘终报6.5786元。今日人民币兑美元中间价 报6.5739元，上日中间价为6.6001元。人民币兑美元即期成交额 为113.7亿美元，上日半日为111.69亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数 为95.96，较上日回升0.07%，脱离纪录低点；SDR篮子指数微升至95.76，BIS篮子指数亦升至97.20。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌4.94%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌4.44%。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，5月末中央银行口径外汇占款余额为237,284.8亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少537.02亿元人民币，为连续第七个月减少，但降幅连续收窄。

中金报告指出，下周6月23日即将举行的英国退欧公投可能也一定程度上限制了联储“鸽派”言论后市场风险偏好的大幅提升，至少在公投不确定性落定之前，相当部分投资者或仍将保持相对谨慎的姿态。

全球汇市方面， 美元兑日圆周四跌至21个月低点，而日圆则飙升，因此前日本央行没有扩大货币刺激措施。

美联储主席叶伦稍早对于7月底的下次政策会议是否会升息并未明确表态，但投资者认定，在利率期货实质上已消化7月不会升息的情况下，缺乏明确暗示意味着下个月不会升息。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.734元, 上日尾盘为6.7295元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.592元, 上一交易日尾盘报6.595元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5815；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。