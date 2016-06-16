中国汇市：中间价大涨助人民币早盘续升，英国脱欧公投成短期最大风险事件

《汇市简讯》美元/日圆跌至趋势新低112.57，随后反弹
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
* 人民币早盘走升，延续昨日尾盘升势
* 美联储维持利率不变，提振人民币多头情绪
* 但英国脱欧公投前风险偏好差，客盘分歧较大
* 关注日元大涨可能对人民币汇价的间接影响
* 英国脱欧公投成短期最大风险事件
路透北京6月16日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘小幅上扬，延续昨日尾盘升势。中间价大幅跳涨逾260点，主因美联储宣布维持利率不变拖累美指。交易员称，美指跌欧元涨令中间价大涨，消弭人民币贬值情绪，客盘结购汇交投活跃但整体偏均衡，在英国脱欧公投前料呈窄幅波动。
人民币兑美元 中间价周四大涨逾260点报6.5739元，脱离上日近五年半低点，此前美联储维持利率不变，暗示未来升息次数减少。
交易员认为，美联储维持利率不变，拖累美指表现，亦让美元加息题材暂时告一段落。英国退欧公投这一风险事件成为近期最重要的一只靴子，在此之前汇市风险偏好较差，机构对头寸的持有比较谨慎，市场主要由客盘推动，但客盘分歧较大，短期方向难定。
“客盘往哪边都有，到了前期（美元）高点就有结汇，到了低点就有人购汇。...短期主要看退欧。”一中资行交易员指出。
交易员并指出，早盘时段日元大涨亦提振人民币多头情绪，如果日元持续上升，机构持有美元多头的意愿就会更差。但人民币无论朝那个方向，幅度估计都不大。
北京时间11:53，人民币兑美元 即期报6.5804元,上日收报6.5883元，夜盘终报6.5786元。今日人民币兑美元中间价 报6.5739元，上日中间价为6.6001元。人民币兑美元即期成交额 为113.7亿美元，上日半日为111.69亿美元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周四CFETS人民币汇率指数 为95.96，较上日回升0.07%，脱离纪录低点；SDR篮子指数微升至95.76，BIS篮子指数亦升至97.20。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌4.94%，SDR篮子指数跌3.12%，BIS指数跌4.44%。
路透根据中国央行公布的数据计算显示，5月末中央银行口径外汇占款余额为237,284.8亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少537.02亿元人民币，为连续第七个月减少，但降幅连续收窄。
中金报告指出，下周6月23日即将举行的英国退欧公投可能也一定程度上限制了联储“鸽派”言论后市场风险偏好的大幅提升，至少在公投不确定性落定之前，相当部分投资者或仍将保持相对谨慎的姿态。
全球汇市方面， 美元兑日圆周四跌至21个月低点，而日圆则飙升，因此前日本央行没有扩大货币刺激措施。
美联储主席叶伦稍早对于7月底的下次政策会议是否会升息并未明确表态，但投资者认定，在利率期货实质上已消化7月不会升息的情况下，缺乏明确暗示意味着下个月不会升息。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.734元, 上日尾盘为6.7295元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.592元, 上一交易日尾盘报6.595元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5815；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 吴云凌)
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。