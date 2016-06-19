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亚洲 | 2016年 6月 20日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--6月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值  
      
    6月19日(日)
    2350 日本出口(较上年同期)                       5月        -10.4%     -10.1%
             进口(较上年同期)                                  -13.8%     -23.3%
             贸易收支(亿日圆)                                 顺差400  顺差8,235
    
    6月20日(一)         
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)            5月         +0.3%      +0.1%
                                (较上年同期)                    -2.8%      -3.1%
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)               4月         +0.5%      -1.0%                
              
    2300 日本路透短观制造业信心指数                 6月           --         正2

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值     预估值
    
    6月17日(五)  
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)            4月      盈余340       --     
               经季节调整经常帐(亿欧元)                       盈余362       --     
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                  1,288       --         
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                4月     顺差9.18       --   
               对全球贸易收支                                顺差45.2       --   
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                第一季       +1.7%       --       
               薪资(较上年同期)                                 +1.8%       --       
    1230 美国建筑许可年率(万户)                      5月        113.8     115.0      
             建筑许可(较前月)                                   +0.7%       --       
             房屋开工年率(万户)                                 116.4     115.0      
             房屋开工(较前月)                                   -0.3%       --       
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)           5月        +0.4%     +0.5%      
                                  (较上年同期)                  +1.5%     +1.6%      
               央行核心CPI(较前月)                              +0.3%     +0.3%      
                          (较上年同期)                          +2.1%     +2.1%
    (完)        
                      
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜/杜明霞; 审校 王兴亚)

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