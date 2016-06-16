《国际主要央行公开市场操作一览》--6月16日

《汇市简讯》美元/日圆跌至趋势新低112.57，随后反弹
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海6月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。
欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。
日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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临时操作：
6/15 隔夜逆回购 -283.13 0.25%(固定利率)
6/14 隔夜逆回购 -349.36 0.25%(固定利率)
6/13 隔夜逆回购 -460.16 0.25%(固定利率)
6/10 三天逆回购 -405 0.25%(固定利率)
6/9 隔夜逆回购 -414.35 0.25%(固定利率)
永久操作：
6/14 买入MBS 11.42 --
6/13 买入MBS 24.15 --
6/9 买入MBS 12.89 --
《本周主要新闻》
--美联储周三保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。不过，就连今年的利率预期也不如之前笃定。在17位理事和地区联储总裁中，有六位预计今年仅升息一次，3月发布上次经济预估时，仅有一位联储官员做出这样的预期。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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6/15 七天期反向交易 0亿美元 0.87%(固定利率)
6/14 七天期反向交易 491.401 0%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧洲央行在负利率的使用上面临明显的限制，但其最关切的通胀率在多年达不到预期后，可能真的会意外偏上档。欧洲央行在奋力解决通胀过低问题，通胀率已连续三年低于其接近2%的目标，该行还在购买价值1.74万亿欧元的资产，希望能提振增长、就业，并最终推升消费者物价。
--知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。这些准备工作体现了6月23日英国公投前夕各方的高度戒备状态。公投将有助于明确英国在贸易和国际事务方面的前景，并重塑欧盟格局。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 293,800
上周四(6月9日) 285,650
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当期变化 +8,150
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行周四宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，即便日圆再次上涨及股价大跌可能挫伤企业信心，并破坏脆弱的经济复苏。不过日本央行对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三发行1,301.5亿台币定存单，与当日到期定存单1,520.5亿相较，定存单发行余额减219亿台币。
--台湾央行周二发行4,377.5亿台币定存单，与当日到期定存单4,407.50亿相较，定存单发行余额减少30亿台币。
--台湾央行周一发行4,361亿台币定存单，与今日到期定存单4,398.2亿相较，定存单发行余额减少37.2亿台币。 (完)
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0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。