《国际主要央行公开市场操作一览》--6月16日

路透上海6月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

6/15 隔夜逆回购 -283.13 0.25%(固定利率)

6/14 隔夜逆回购 -349.36 0.25%(固定利率)

6/13 隔夜逆回购 -460.16 0.25%(固定利率)

6/10 三天逆回购 -405 0.25%(固定利率)

6/9 隔夜逆回购 -414.35 0.25%(固定利率)

永久操作：

6/14 买入MBS 11.42 --

6/13 买入MBS 24.15 --

6/9 买入MBS 12.89 --

《本周主要新闻》

--美联储周三保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。不过，就连今年的利率预期也不如之前笃定。在17位理事和地区联储总裁中，有六位预计今年仅升息一次，3月发布上次经济预估时，仅有一位联储官员做出这样的预期。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/15 七天期反向交易 0亿美元 0.87%(固定利率)

6/14 七天期反向交易 491.401 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三称，欧洲央行在负利率的使用上面临明显的限制，但其最关切的通胀率在多年达不到预期后，可能真的会意外偏上档。欧洲央行在奋力解决通胀过低问题，通胀率已连续三年低于其接近2%的目标，该行还在购买价值1.74万亿欧元的资产，希望能提振增长、就业，并最终推升消费者物价。

--知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。这些准备工作体现了6月23日英国公投前夕各方的高度戒备状态。公投将有助于明确英国在贸易和国际事务方面的前景，并重塑欧盟格局。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 293,800

上周四(6月9日) 285,650

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当期变化 +8,150

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周四宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，即便日圆再次上涨及股价大跌可能挫伤企业信心，并破坏脆弱的经济复苏。不过日本央行对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,301.5亿台币定存单，与当日到期定存单1,520.5亿相较，定存单发行余额减219亿台币。

--台湾央行周二发行4,377.5亿台币定存单，与当日到期定存单4,407.50亿相较，定存单发行余额减少30亿台币。

--台湾央行周一发行4,361亿台币定存单，与今日到期定存单4,398.2亿相较，定存单发行余额减少37.2亿台币。 (完)