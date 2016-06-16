《全球汇市》日圆全线上涨，因日本央行未进一步宽松政策

《汇市简讯》美元/日圆跌至趋势新低112.57，随后反弹
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
Tan称，分析师将会观察黑田东彦的评论是否会暗示日本央行强烈倾向放宽政策，还是 该行是否会在英国6月23日公投决定退出欧盟之后立即采取行动。 Tan说道，“若他什么都没说，则我预期美元/日圆将下跌。” 他补充称，在这样的情况下，若英国表决退出欧盟，美元可能跌至100日圆。 在英国下周即将举行公投之际，英镑兑美元 下跌0.3%至1.4162，周二曾创下两 个月低点1.4091。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1276 1.1257 +0.17 +3.83 1.0860 美元/日圆 104.25 106.00 -1.65 -13.34 120.30 欧元/日圆 117.54 119.33 -1.50 -9.91 130.47 美元/瑞郎 0.9582 0.9608 -0.27 -4.35 1.0018 英镑/美元 1.4159 1.4202 -0.30 -3.93 1.4738 美元/加元 1.2929 1.2911 +0.14 -6.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.5861 6.5937 -0.12 +0.28 6.5680 澳元/美元 0.7386 0.7404 -0.24 +1.53 0.7275 新西兰元/美元 0.7075 0.7032 +0.61 +3.66 0.6825 澳元/日圆 77.010 78.510 -1.91 -12.11 87.620 新西兰元/日圆 73.720 74.540 -1.10 -10.08 81.980 英镑/日圆 147.63 150.50 -1.91 -16.70 177.22 澳元/新西兰元 1.0438 1.0525 -0.83 -2.12 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞/张若琪/张明钧; 审校 杜明霞/张涛/于春红)
0010GMT * 美元/日圆东京盘初跌至趋势新低112.57，随后反弹，有进口商买盘 * 日本进口商在美元/日圆下跌时仍是最大买家 * 海外基金抛售，通常在盘初涌现，以及东京收盘时进场 * 买单仍集中在112.50前方，下方有停止单 * 从113.00附近开始有卖单，113.30上方较多 * 3.16亿美元选择权在113.35到期，114.00有8.93亿美元，明日在113.50处有14亿美元 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。