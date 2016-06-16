《全球汇市》日圆全线上涨，因日本央行未进一步宽松政策

Tan称，分析师将会观察黑田东彦的评论是否会暗示日本央行强烈倾向放宽政策，还是 该行是否会在英国6月23日公投决定退出欧盟之后立即采取行动。 Tan说道，“若他什么都没说，则我预期美元/日圆将下跌。” 他补充称，在这样的情况下，若英国表决退出欧盟，美元可能跌至100日圆。 在英国下周即将举行公投之际，英镑兑美元 下跌0.3%至1.4162，周二曾创下两 个月低点1.4091。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1276 1.1257 +0.17 +3.83 1.0860 美元/日圆 104.25 106.00 -1.65 -13.34 120.30 欧元/日圆 117.54 119.33 -1.50 -9.91 130.47 美元/瑞郎 0.9582 0.9608 -0.27 -4.35 1.0018 英镑/美元 1.4159 1.4202 -0.30 -3.93 1.4738 美元/加元 1.2929 1.2911 +0.14 -6.58 1.3839 美元/离岸人民币 6.5861 6.5937 -0.12 +0.28 6.5680 澳元/美元 0.7386 0.7404 -0.24 +1.53 0.7275 新西兰元/美元 0.7075 0.7032 +0.61 +3.66 0.6825 澳元/日圆 77.010 78.510 -1.91 -12.11 87.620 新西兰元/日圆 73.720 74.540 -1.10 -10.08 81.980 英镑/日圆 147.63 150.50 -1.91 -16.70 177.22 澳元/新西兰元 1.0438 1.0525 -0.83 -2.12 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/杜明霞/张若琪/张明钧; 审校 杜明霞/张涛/于春红)