《汇市简讯》伦敦盘初：日央行未进一步宽松，日圆全线上涨

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
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* 美元/日圆跌1.73%，欧元/日圆跌1.56%，欧元/美元涨0.15%，澳元/美元跌0.22%
* 新西兰元/美元涨0.67%，美元/坡元跌0.33%，美元/人民币跌0.05%，美元/韩元跌0.33%
* 日经指数跌3%，沪综指跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.94%，美国原油跌1.0%，美国10年期公债收益率1.5481%
* 日本央行维持货币政策不变，但下调对消费者通胀的看法
* 美联储维持利率不变，暗示未来升息次数减少
* 加拿大央行预计第二季经济将持平至小幅下滑，第三季强劲复苏 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。