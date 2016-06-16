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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 14:02 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：日央行未进一步宽松，日圆全线上涨

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* 美元/日圆跌1.73%，欧元/日圆跌1.56%，欧元/美元涨0.15%，澳元/美元跌0.22%

* 新西兰元/美元涨0.67%，美元/坡元跌0.33%，美元/人民币跌0.05%，美元/韩元跌0.33%

* 日经指数跌3%，沪综指跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.94%，美国原油跌1.0%，美国10年期公债收益率1.5481%

* 日本央行维持货币政策不变，但下调对消费者通胀的看法

* 美联储维持利率不变，暗示未来升息次数减少

* 加拿大央行预计第二季经济将持平至小幅下滑，第三季强劲复苏 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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