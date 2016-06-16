台湾股市：收跌逾1%，因日本央行未扩大宽松且美联储调降经济预估

路透台北6月16日 - 台湾股市周四收挫逾1%。分析师表示，因日本央行未进一步宽松，且美联储调降经济预估，台股因而随亚洲股市回落。

台湾加权股价指数 收跌1.30%，至8,494.14点；今日成交初值 为695.36亿台币，上交易日修正后为728.56亿。

〞我看在英国脱欧变数厘清前，盘势都不会明确。〞台新投顾协理黄文清说。

他表示，美联储升息步调更为审慎，显示对经济复苏前景的乐观程度已不若以往，但主要央行却没有进一步宽松的举措，如此将不利于股市多头。

国泰投信基金经理人游日杰则称，近期包括利率政策走向、英国是否脱欧等事件干扰金融市场，待这些变数明朗后，指数走扬机率较高。

亚洲股市周四转跌，日圆劲扬，此前日本央行决定暂不采取进一步的刺激政策，数小时前美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策会议也对货币政策前景采用了谨慎基调。