台湾股市：收跌逾1%，因日本央行未扩大宽松且美联储调降经济预估

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
路透台北6月16日 - 台湾股市周四收挫逾1%。分析师表示，因日本央行未进一步宽松，且美联储调降经济预估，台股因而随亚洲股市回落。
台湾加权股价指数 收跌1.30%，至8,494.14点；今日成交初值 为695.36亿台币，上交易日修正后为728.56亿。
〞我看在英国脱欧变数厘清前，盘势都不会明确。〞台新投顾协理黄文清说。
他表示，美联储升息步调更为审慎，显示对经济复苏前景的乐观程度已不若以往，但主要央行却没有进一步宽松的举措，如此将不利于股市多头。
国泰投信基金经理人游日杰则称，近期包括利率政策走向、英国是否脱欧等事件干扰金融市场，待这些变数明朗后，指数走扬机率较高。
亚洲股市周四转跌，日圆劲扬，此前日本央行决定暂不采取进一步的刺激政策，数小时前美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策会议也对货币政策前景采用了谨慎基调。
本地时间14:12，MSCI亚太明晟指数 下跌0.94%。(完)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。