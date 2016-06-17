台湾货币市场：6月17日及本提存期资金预期变化一览表

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,876亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --美商花旗集团30年期美元计价债券，金额为2.2亿美元。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)5,697.3亿台币： 6/20 2,967.5亿台币 6/21 4,130.3亿台币 6/22 1,963亿台币 6/23 2,315亿台币 6/24 1,554亿台币 6/27 2,341亿台币 6/28 2,338亿台币 6/29 3,488亿台币 6/30 3,112.5亿台币 7/1 1,488亿台币 --国库券到期550亿台币。 6/24: 财105-5的91天期国库券到期，金额200亿台币。 6/28: 财104-8的182天期国库券到期，金额350亿台币。 --公债付息共3.69606375亿台币。 6/27: 103甲9期公债付息3.69606375亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --6/24：财政部发行105/8期公债，金额暂估300亿台币，天期为五年期，21日标售。 --6/24: 第三批信用卡缴税银行税款截缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲