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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 14:50 BJT

企业并购：德国库卡称两周内回应中国美的集团收购要约

路透慕尼黑6月16日 - 德国工业机器人厂商库卡(Kuka) 周四表示，管理团队正在研究中国美的集团 的收购要约，将在两周内予以详细回应。

美的集团稍早以每股115.00欧元向库卡发出45亿欧元(51亿美元)收购要约，并重申目标是取得库卡的30%以上股份。(完) (编译 蔡美珍；审校 王颖)

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