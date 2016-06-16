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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 15:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍偏于下行，黑田东彦记者会老调重弹

路透6月16日 - 
    0646GMT
    
    * 日本央行黑田东彦到目前的讲话，未能引发美元/日圆的回补买盘
    * 黑田东彦还是老调重弹，没有新的诱因推动新一轮的投机性抛售
    * 目前低点在103.61，跌势仍持续中，稍早高点在106.02
    * 103.50-55有些许支撑，103.55为2014年8月28日所及低点
    * 东京市场人士认为，美元/日圆的每一次下跌均增添了当局入市干
预的风险
    * 在英国退欧公投前，日本财务省或难以下令进行汇市干预。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 张明钧)

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