《汇市简讯》美元/日圆仍偏于下行，黑田东彦记者会老调重弹

路透6月16日 - 0646GMT * 日本央行黑田东彦到目前的讲话，未能引发美元/日圆的回补买盘 * 黑田东彦还是老调重弹，没有新的诱因推动新一轮的投机性抛售 * 目前低点在103.61，跌势仍持续中，稍早高点在106.02 * 103.50-55有些许支撑，103.55为2014年8月28日所及低点 * 东京市场人士认为，美元/日圆的每一次下跌均增添了当局入市干 预的风险 * 在英国退欧公投前，日本财务省或难以下令进行汇市干预。(完) (编译 孙茉莉; 审校 张明钧)