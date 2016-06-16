台湾债市：10年券105/4殖利率收跌，美联储下修经济预估提振美债

* 美联储下修经济成长预估提振美债

* 台债的追价买盘低迷，多头观望

* 明日105/4主要交易区间估0.76-0.78%

路透台北6月16日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率收低。交易员称，美联储下修经济成长预估提振美债，但台债的追价买盘在殖利率历史新低水位(0.76%)附近，却显得相当观望，令今日跌幅受限。

他们指出，盘初有大型银行抛券，稍挫多头信心。10年公债殖利率逢低追价迟疑，使殖利率难以明显走低，市场观望下周英国是否脱欧的公投会不会过关，也静待新的利多。

〞而且短券卡在前面，(殖利率)下不去，层层卡住了，〞一位大型证券商交易员说。

他表示，近月以来只有10年公债殖利率走低，但前、后端的五年和20年券殖利率都没有明显下滑，这令10年公债殖利率下行受到限制；此外，目前台债殖利率曲线压得很平，各期公债殖利率都在偏低水位，恐怕要有不少的追价意愿才能带动再一波明显向下。

交易员预估，明日105/4殖利率区间暂看在0.76-0.78%。

美国公债收益率周三下跌，此前美国联邦公开市场委员会(FOMC)维持利率不变，下调了经济增长预估，促使投资者减少了对今年升息的押注。指标10年期公债 收益率报1.590%。

FOMC今年将在7月、9月、11月和12月召开会议。分析师称，由于本月没有升息，投资者预计今年升息超过两次的机率几乎不存在或者很小。

英国的欧盟伙伴国拉高了警告分贝，称如果英国在下周公投脱离欧盟，那么总部位于伦敦的银行和金融公司或许会失去能帮他们赚钱的欧盟通行证。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.70 0.5330% 0.5308-0.5380% 11.5 10 105/4 -1.11 0.7700% 0.7670-0.7750% 186.0

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/6 1.3600% 10 105/4 0.7700%

5 105/8 0.5330%

3 105/1 0.4075%