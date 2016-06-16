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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 15:37 BJT

全球金市：金价触及近两年高位，美联储对升息前景看法谨慎

美联储周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次，但表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说，美国联邦公开市场委员会(FOMC)做出维持利率不变的决定，以及政策声明的语调短期内利好黄金。

周三发布的路透调查结果显示，略超半数的华尔街大银行认为美联储今年升息不会超过一次。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三持仓增加0.23%至900.75吨，为2013年10月以来最高。

现货银 涨2%至每盎司17.85美元，此前一度升至每盎司17.86美元，为5月2日以来最高。

其他贵金属方面，现货铂金(白金) 涨1.6%至每盎司986.30美元，现货钯金 涨1%至每盎司537.22美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/汪红英；审校 张涛/孙茉莉)

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