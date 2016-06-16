金属期市：伦铜下跌逾1%，受英国退欧担忧拖累

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
“(英国脱欧的)冲击将盖过美元走软的影响，因为投资者会寻求避险资产，而这可能导致大宗商品遭到快速抛售，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的大宗商品策略师Daniel Hynes表示。
0712GMT，LME三个月期铜 跌1.3%至每吨4,575.50美元。周三涨2.5%，创3月4日以来最大单日涨幅。
周三期铜大涨，受到美元下跌的提振。美联储保持指标利率不变，并表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。
上海期货交易所主力期铜合约 收高0.7%，报每吨35,410元，脱离日高36,000元。
中国国务院周四发布促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见称，要严控新增产能，严厉查处违规新建电解铝项目，加快退出过剩产能。
LME期铝 跌0.8%至每吨1,613.50美元，隔夜曾涨至5月5日以来高点1,631.50美元。期锌 跌1.1%至每吨2,014美元。期镍 跌1.8%至8,885美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/张涛；审校 高琦)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。