金属期市：伦铜下跌逾1%，受英国退欧担忧拖累

“(英国脱欧的)冲击将盖过美元走软的影响，因为投资者会寻求避险资产，而这可能导致大宗商品遭到快速抛售，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的大宗商品策略师Daniel Hynes表示。

0712GMT，LME三个月期铜 跌1.3%至每吨4,575.50美元。周三涨2.5%，创3月4日以来最大单日涨幅。

周三期铜大涨，受到美元下跌的提振。美联储保持指标利率不变，并表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

上海期货交易所主力期铜合约 收高0.7%，报每吨35,410元，脱离日高36,000元。

中国国务院周四发布促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见称，要严控新增产能，严厉查处违规新建电解铝项目，加快退出过剩产能。

LME期铝 跌0.8%至每吨1,613.50美元，隔夜曾涨至5月5日以来高点1,631.50美元。期锌 跌1.1%至每吨2,014美元。期镍 跌1.8%至8,885美元。(完)

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