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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 15:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下滑，黑田东彦称脱离基本面的日圆涨势不受欢迎

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    * 日本央行会议后日圆买盘涌现，已升穿105.00和104.00障碍。
    * 美元/日圆有跌至100.58之虞，此为75.31-125.86涨势中50%的回撤
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    * 日央行总裁黑田东彦的政策阐述了无新意，指脱离基本面的日圆涨
势不受欢迎。 (完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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