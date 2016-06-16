《汇市简讯》美元/日圆下滑，黑田东彦称脱离基本面的日圆涨势不受欢迎

0735GMT * 日本央行会议后日圆买盘涌现，已升穿105.00和104.00障碍。 * 美元/日圆有跌至100.58之虞，此为75.31-125.86涨势中50%的回撤 位 * 日央行总裁黑田东彦的政策阐述了无新意，指脱离基本面的日圆涨 势不受欢迎。 (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)