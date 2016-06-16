版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 15:48 BJT

表格：外资在韩国股市买超423亿韩元，中止此前连续四日的卖超

路透首尔6月16日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资
在韩国股市买超423亿韩元，结束此前连续四日的卖超。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     6月16日        42.3         -209.4          116.2
    ^6月15日       -21.1          -57.2          168.1
     6月14日      -105.3         -180.6          226.9
     6月13日      -146.9          -73.8          173.7
     6月10日       -28.3           89.5         -114.1
     6月 9日       414.0         -195.8         -228.1
     6月 8日       309.5          -38.4         -314.5
     6月 7日       261.5          147.9         -435.8
     6月 3日      -127.3          343.6         -114.1
     6月 2日       386.8         -197.7          -61.8
     6月 1日       242.9         -189.5          -88.5
     5月31日      -131.2          210.4         -160.7
     5月30日       121.7         -124.6          -35.0
     5月27日       149.4          -10.7         -176.0
     5月26日         6.8           64.4          -95.5
    ----------------------------------------------------
    本月以来     1,227.9         -561.3         -672.0
    ----------------------------------------------------
    今年以来     4,123.2       -1,981.0       -2,877.9
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐