表格：外资在韩国股市买超423亿韩元，中止此前连续四日的卖超

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
路透首尔6月16日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0740GMT，外资 在韩国股市买超423亿韩元，结束此前连续四日的卖超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 6月16日 42.3 -209.4 116.2 ^6月15日 -21.1 -57.2 168.1 6月14日 -105.3 -180.6 226.9 6月13日 -146.9 -73.8 173.7 6月10日 -28.3 89.5 -114.1 6月 9日 414.0 -195.8 -228.1 6月 8日 309.5 -38.4 -314.5 6月 7日 261.5 147.9 -435.8 6月 3日 -127.3 343.6 -114.1 6月 2日 386.8 -197.7 -61.8 6月 1日 242.9 -189.5 -88.5 5月31日 -131.2 210.4 -160.7 5月30日 121.7 -124.6 -35.0 5月27日 149.4 -10.7 -176.0 5月26日 6.8 64.4 -95.5 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,227.9 -561.3 -672.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 4,123.2 -1,981.0 -2,877.9 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。 (完)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。