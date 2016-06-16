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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 17:22 BJT

路透基点：台湾太电阔别10年后重返贷款市场，寻求80亿台币--TRLPC

路透香港6月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，太平洋电线电缆股份有限公司(以下简称“太电”)阔别近10年后重返联贷市场，寻求最多80亿台币(2.47亿美元)五年期融资。

消息人士称，太电与两家官股往来银行进行了初步讨论，彰化银行正在协调这笔贷款事宜。

预计贷款将由几部分构成，但条款和细节尚未确定。

所得资金将用于再融资和营运资本。

太电上一次在2015年8月向市场试探有意寻求高达150亿台币五年期融资，彰化银行担任协调行。一名消息人士说，这项融资最后没有进行。

太电成立于1950年，上次联贷是2006年11月的168亿台币七年期融资。利率为90天期二级市场商业票据利率加码150-170个基点。(完)

(编译 张涛；审校 蔡美珍)

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