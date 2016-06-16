路透基点：台湾太电阔别10年后重返贷款市场，寻求80亿台币--TRLPC

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
路透香港6月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，太平洋电线电缆股份有限公司(以下简称“太电”)阔别近10年后重返联贷市场，寻求最多80亿台币(2.47亿美元)五年期融资。
消息人士称，太电与两家官股往来银行进行了初步讨论，彰化银行正在协调这笔贷款事宜。
预计贷款将由几部分构成，但条款和细节尚未确定。
所得资金将用于再融资和营运资本。
太电上一次在2015年8月向市场试探有意寻求高达150亿台币五年期融资，彰化银行担任协调行。一名消息人士说，这项融资最后没有进行。
太电成立于1950年，上次联贷是2006年11月的168亿台币七年期融资。利率为90天期二级市场商业票据利率加码150-170个基点。(完)
(编译 张涛；审校 蔡美珍)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
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