欧元债市：10年期德债收益率跌至纪录低位，受美联储鸽派态度影响

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
虽然美联储暗示今年仍计划升息两次，但在17位理事和地区联储总裁中，有六位预计今年仅升息一次，3月发布上次经济预估时，仅有一位联储官员做出这样的预期。
根据CME集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货显示，投资者目前认为美联储7月升息的几率不到10%，年底前升息的几率不及50%。
美国升息预期的降温意味着，美国和欧洲货币政策的分歧不像几个月前那么明显了。分析师称，这将令美债和德债之间的利差进一步缩窄。
美国10年期公债收益率 触及1.54%左右的四个月低点，与10年期德债的收益率之差缩减到约157个基点，接近于近四个月来最窄水平。
德国10年期公债收益率 创下负0.034%的纪录新低。
英国退欧公投引发的不安，欧洲央行的超宽松货币政策以及全球经济增长忧虑，都助长了德国公债价格的涨势。
30年期德债收益率 降至0.50%，为逾一年最低水平。五年期德债收益率 触及负0.49%的纪录新低。（完）
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/高琦 审校 郑茵)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。