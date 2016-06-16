欧元债市：10年期德债收益率跌至纪录低位，受美联储鸽派态度影响

虽然美联储暗示今年仍计划升息两次，但在17位理事和地区联储总裁中，有六位预计今年仅升息一次，3月发布上次经济预估时，仅有一位联储官员做出这样的预期。

根据CME集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货显示，投资者目前认为美联储7月升息的几率不到10%，年底前升息的几率不及50%。

美国升息预期的降温意味着，美国和欧洲货币政策的分歧不像几个月前那么明显了。分析师称，这将令美债和德债之间的利差进一步缩窄。

美国10年期公债收益率 触及1.54%左右的四个月低点，与10年期德债的收益率之差缩减到约157个基点，接近于近四个月来最窄水平。

德国10年期公债收益率 创下负0.034%的纪录新低。

英国退欧公投引发的不安，欧洲央行的超宽松货币政策以及全球经济增长忧虑，都助长了德国公债价格的涨势。

30年期德债收益率 降至0.50%，为逾一年最低水平。五年期德债收益率 触及负0.49%的纪录新低。（完）

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