全球贵金属：6月15日SPDR黄金持仓增0.23%，iShares白银持仓不变

《香港报摘》--信报1月18日
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。
路透6月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周一增加0.23% ；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 28,960,022.9 6月15日 28,893,173.3 6月14日 66,849.6 0.23% iShares 342,765,802.2 6月15日 342,765,802.2 6月14日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 (编译 汪红英；审校 张涛)
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月18日(三) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +1.0% +1.0% (较上年同期) +1.7% +1.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 12月 增加5.0 增加2.4 按ILO标准计算的失业率
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低58.96点，或0.3%，报19,826.77点 。在财报季展开之际，金融、运输和其他总统选举后大涨股均下跌。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.130 -0.25 22279 9.937 0.78