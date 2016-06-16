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市场报道 | 2016年 6月 16日 星期四 16:40 BJT

全球贵金属：6月15日SPDR黄金持仓增0.23%，iShares白银持仓不变

路透6月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周一增加0.23%
；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期       变动      增减
    SPDR      28,960,022.9   6月15日    28,893,173.3   6月14日    66,849.6   0.23%
    iShares  342,765,802.2   6月15日   342,765,802.2   6月14日         0.0   0.00%
    (完)
        
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    现货铂金         现货钯金           

 (编译 汪红英；审校 张涛)

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