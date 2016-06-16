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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 16:53 BJT

《全球汇市》日圆飙涨，此前日本央行没有进一步放松政策

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1265  1.1257  +0.07  +3.73  1.0860
    美元/日圆            104.14  106.00  -1.75 -13.43  120.30
    欧元/日圆         117.32  119.33  -1.68 -10.08  130.47
    美元/瑞郎            0.9600  0.9608  -0.08  -4.17  1.0018
    英镑/美元            1.4173  1.4202  -0.20  -3.83  1.4738
    美元/加元            1.2966  1.2911  +0.43  -6.31  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5962  6.5937  +0.04  +0.43  6.5680
    澳元/美元            0.7363  0.7404  -0.55  +1.21  0.7275
    新西兰元/美元        0.7044  0.7032  +0.17  +3.21  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0816  1.0822  -0.06  -0.64  1.0886
    欧元/英镑         0.7949  0.7922  +0.34  +7.90  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.3841  9.3594  +0.26  +2.33  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3488  8.3066  +0.51  -5.55  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/郑茵/刘秀红；审校 张涛/王颖)

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