《全球汇市》日圆飙涨，此前日本央行没有进一步放松政策

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1265 1.1257 +0.07 +3.73 1.0860 美元/日圆 104.14 106.00 -1.75 -13.43 120.30 欧元/日圆 117.32 119.33 -1.68 -10.08 130.47 美元/瑞郎 0.9600 0.9608 -0.08 -4.17 1.0018 英镑/美元 1.4173 1.4202 -0.20 -3.83 1.4738 美元/加元 1.2966 1.2911 +0.43 -6.31 1.3839 美元/离岸人民币 6.5962 6.5937 +0.04 +0.43 6.5680 澳元/美元 0.7363 0.7404 -0.55 +1.21 0.7275 新西兰元/美元 0.7044 0.7032 +0.17 +3.21 0.6825 欧元/瑞郎 1.0816 1.0822 -0.06 -0.64 1.0886 欧元/英镑 0.7949 0.7922 +0.34 +7.90 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.3841 9.3594 +0.26 +2.33 9.1705 美元/挪威克朗 8.3488 8.3066 +0.51 -5.55 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/郑茵/刘秀红；审校 张涛/王颖)
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。