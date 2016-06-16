《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月16日

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
6月16日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:46时,1港元=0.84851 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (港元) 价 深物业 12.01 6.95 2.04 南玻 11.14 6.08 2.16 深康佳 4.52 2.87 1.86 ST中华 10.11 4.88 2.44 ST中冠 10.36 4.53 2.70 深深宝 15.81 8.05 2.31 深华发 19.19 6.94 3.26 深赤湾 14.95 11.58 1.52 特力 51.74 17.80 3.43 飞亚达 10.82 6.85 1.86 一致药 62.11 39.80 1.84 业 深深房 9.69 5.17 2.21 ST盛润 7.23 5.89 1.45 深南电 12.49 5.32 2.77 深纺织 12.60 7.47 1.99 方大集 17.84 7.55 2.78 团 深国商 24.10 9.90 2.87 深赛格 10.13 4.99 2.39 宝石 7.92 5.09 1.83 小天鹅 32.45 28.54 1.34 粤高速 5.30 3.85 1.62 晨鸣纸 7.58 5.55 1.61 业 ST珠江 9.84 5.83 1.99 美菱电 5.80 4.34 1.57 器 大冷股 10.13 5.77 2.07 份 粤电力 5.09 3.87 1.55 佛山照 10.30 6.10 1.99 明 江铃汽 24.17 19.60 1.45 车 沙隆达 10.68 6.79 1.85 苏常柴 8.76 4.73 2.18 威孚高 20.13 16.67 1.42 科 古井贡 49.70 32.82 1.78 酒 ST东海 14.20 6.78 2.47 长安汽 14.06 10.24 1.62 车 京东方 2.29 1.80 1.50 鲁泰 11.10 10.30 1.27 本钢板 7.56 2.47 3.61 材 张裕 39.32 23.76 1.95 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
================== 今日重要政经消息================= 1月18日（周三） 香港特首发表2017年施政报告。 新世纪医疗 首日挂牌。 11:00 时尚环球 股东特别大会。 14:45 中信里昂风水指数发布会。 ================== 近期重要政经消息================= 1月19日（周四） 公布10-12月失业率。 10:30 中信证券 在中国举行股东特别大会。 13:00 滙丰2017年环球经济展望记者会。 14:30 中国天瑞水泥 股东特别大会。 17:40 中海油 2017年战略展望新闻发布会。 1月20日（周五） 10:00 绿地润东汽车 股东特别大会。 10:30 中国国航 在中国举行股东特别大会。 15:00 中国绿色食品 股东特别大会。
--英国首相文翠珊（Theresa May）清楚交代脱欧蓝图，加上她承诺把与欧盟达成的脱欧协议提交国会表决，并表示脱欧后会采用部分欧洲法律及参与当地项目，试图减少硬脱欧冲击，刺激英镑一度飙升2.9%，为1998年以来最大单日升幅。