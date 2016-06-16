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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 16:48 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月16日

6月16日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:46时,1港元=0.84851
人民币 )

  公司名     A股代码        B股代码     A股股价(  B股股价  A/B股比
                                          元)     (港元)     价
  深物业                                   12.01     6.95     2.04
                                                           
  南玻                                     11.14     6.08     2.16
                                                           
  深康佳                                    4.52     2.87     1.86
                                                           
  ST中华                                   10.11     4.88     2.44
                                                           
  ST中冠                                   10.36     4.53     2.70
                                                           
  深深宝                                   15.81     8.05     2.31
                                                           
  深华发                                   19.19     6.94     3.26
                                                           
  深赤湾                                   14.95    11.58     1.52
                                                           
  特力                                     51.74    17.80     3.43
                                                           
  飞亚达                                   10.82     6.85     1.86
                                                           
  一致药                                   62.11    39.80     1.84
 业                                                        
  深深房                                    9.69     5.17     2.21
                                                           
  ST盛润                                    7.23     5.89     1.45
                                                           
  深南电                                   12.49     5.32     2.77
                                                           
  深纺织                                   12.60     7.47     1.99
                                                           
  方大集                                   17.84     7.55     2.78
 团                                                        
  深国商                                   24.10     9.90     2.87
                                                           
  深赛格                                   10.13     4.99     2.39
                                                           
  宝石                                      7.92     5.09     1.83
                                                           
  小天鹅                                   32.45    28.54     1.34
                                                           
  粤高速                                    5.30     3.85     1.62
                                                           
  晨鸣纸                                    7.58     5.55     1.61
 业                                                        
  ST珠江                                    9.84     5.83     1.99
                                                           
  美菱电                                    5.80     4.34     1.57
 器                                                        
  大冷股                                   10.13     5.77     2.07
 份                                                        
  粤电力                                    5.09     3.87     1.55
                                                           
  佛山照                                   10.30     6.10     1.99
 明                                                        
  江铃汽                                   24.17    19.60     1.45
 车                                                        
  沙隆达                                   10.68     6.79     1.85
                                                           
  苏常柴                                    8.76     4.73     2.18
                                                           
  威孚高                                   20.13    16.67     1.42
 科                                                        
  古井贡                                   49.70    32.82     1.78
 酒                                                        
  ST东海                                   14.20     6.78     2.47
                                                           
  长安汽                                   14.06    10.24     1.62
 车                                                        
  京东方                                    2.29     1.80     1.50
                                                           
  鲁泰                                     11.10    10.30     1.27
                                                           
  本钢板                                    7.56     2.47     3.61
 材                                                        
  张裕                                     39.32    23.76     1.95
                                                           
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
          
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日           
                                      程表                       
  香港股市报导                        香港已公布新股发行上市日             
                                      程表                       
  美国股市报导                        中国新股新闻                           
  台湾股市报导                        香港新股新闻                           
  中国新闻                            中国股市观察                           
  香港新闻                            香港股市观察                           
  台湾新闻                            中国个股业绩                           
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