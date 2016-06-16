台湾汇市：台币带量微收高，反应美联储调降经济成长预测及外资汇入

* 外资汇入带动台币带量微幅收高 * 美联储调降今明年经济成长预测 * 台股挫跌压抑台币升幅扩大空间 * 明日台币交易区间暂看32.300-32.450 路透台北6月16日 - 台币兑美元 周四带量微幅收高。汇银人士表示，由于美联储调降今明年美国 经济成长预测，拖累美元走弱进而带动台币随亚币转强，且在日本央行宣布维持利率不变后，外资也明显转向 汇入，引领台币区间偏升整理。 他们指出，受惠于英国退欧公投疑虑升温的避险买盘，拉抬日圆频探新高，但并未激励台币及韩元等亚币 明显走扬，因台股随亚股齐跌成一大隐忧，抵销掉外资汇入的利多，并压抑台币升幅扩大空间。 〞英国脱欧的避险买盘涌进，这两天日圆还会续升反应一下。〞一位外商银行交易员说。 另位大型公股银行交易员称，在日本央行宣布维持利率不变的消息传出后，有外资在早盘11点进行FIXING (定价)交易引领台币趋升，不过随着台股跌幅扩大至逾1%，市场对外资在台股操作的疑虑升高，台币料将维持 区间盘整格局，后续仍须密切留意英国退欧公投动态。 日本央行周四宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，即便日圆再次上涨及股价大跌可能挫伤 企业信心，并破坏脆弱的经济复苏。 台湾股市周四收跌1.3%至8,494.14点。台湾证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股转为卖超86.70 亿台币，中止此前连两日买超共69.94亿台币。 今日台币兑美元实质价位在32.352-32.430间波动，上日区间为32.429-32.520。交易员预估，明日台币区 间在32.300-32.450。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度扩大；目前一个 月美元/台币远汇 报32.336/32.376，上日收在32.320。 多数新兴亚洲货币兑美元周四小升，之前美联储暗示将在加息一事上持审慎态度，但英国退欧担忧令许多 亚洲货币削减升幅 ；其中韩元 报1,171.4，较周三收盘的1,173.3上涨0.2%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.391 32.441 32.352-32.430 32.430 8.08 7.49 司 元太外汇经纪公 32.390 32.440 32.360-32.430 32.390 3.13 2.79 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.035/-0.020 -0.015/0.005 美元/台币六个月期 -0.055/-0.025 -0.030/-0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)